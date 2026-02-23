Marquense vs Aurora FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

Así llegan Marquense y Aurora FC
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Últimos resultados de Marquense en partidos del Clausura
Marquense fue derrotado en el Estadio La Asunción frente a Mictlán por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2. Le convirtieron 10 goles y tiene 7 a favor.
Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Clausura
Aurora FC viene de vencer a Comunicaciones en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 2 derrotas. Además, marcó un total de 5 goles y 4 le han convertido.
El historial indica equilibrio en el marcador entre ambos equipos: han empatado en los últimos 2 partidos que se han enfrentado en este campeonato. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 12 de octubre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 1.
El anfitrión está en el décimo primer puesto con 7 puntos (2 PG – 1 PE – 5 PP), mientras que la visita acumula 11 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (3 PG – 2 PE – 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|15
|8
|4
|3
|1
|5
|2
|Cobán Imperial
|14
|8
|4
|2
|2
|6
|3
|Achuapa
|14
|8
|4
|2
|2
|3
|4
|Xelajú
|13
|8
|4
|1
|3
|6
|5
|Comunicaciones
|13
|8
|4
|1
|3
|-1
|1
|Municipal
|15
|8
|4
|3
|1
|5
|2
|Cobán Imperial
|14
|8
|4
|2
|2
|6
|3
|Achuapa
|14
|8
|4
|2
|2
|3
|4
|Xelajú
|13
|8
|4
|1
|3
|6
|5
|Comunicaciones
|13
|8
|4
|1
|3
|-1
|6
|Aurora FC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Aurora FC
|11
|8
|3
|2
|3
|-3
|9
|Marquense
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Marquense
|7
|8
|2
|1
|5
|-5
Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 10: vs Municipal: 28 de febrero – 18:00 horas
- Fecha 11: vs Guastatoya: 4 de marzo – 18:00 horas
- Fecha 12: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 10: vs Mixco: 1 de marzo – 11:00 horas
- Fecha 11: vs Mictlán: 5 de marzo – 18:00 horas
- Fecha 12: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
Horario Marquense y Aurora FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 00:00 horas
- Colombia y Perú: 22:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:00 horas
- Venezuela: 23:00 horas