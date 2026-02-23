Marquense vs Aurora FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

El próximo miércoles 25 de febrero, a partir de las 21:00 horas, Aurora FC visita a Marquense en el estadio , por el duelo correspondiente a la fecha 9 del Clausura.

Así llegan Marquense y Aurora FC

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Clausura

Marquense fue derrotado en el Estadio La Asunción frente a Mictlán por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2. Le convirtieron 10 goles y tiene 7 a favor.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Clausura

Aurora FC viene de vencer a Comunicaciones en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 2 derrotas. Además, marcó un total de 5 goles y 4 le han convertido.

El historial indica equilibrio en el marcador entre ambos equipos: han empatado en los últimos 2 partidos que se han enfrentado en este campeonato. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 12 de octubre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 1.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 7 puntos (2 PG – 1 PE – 5 PP), mientras que la visita acumula 11 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (3 PG – 2 PE – 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 15 8 4 3 1 5 2 Cobán Imperial 14 8 4 2 2 6 3 Achuapa 14 8 4 2 2 3 4 Xelajú 13 8 4 1 3 6 5 Comunicaciones 13 8 4 1 3 -1 1 Municipal 15 8 4 3 1 5 2 Cobán Imperial 14 8 4 2 2 6 3 Achuapa 14 8 4 2 2 3 4 Xelajú 13 8 4 1 3 6 5 Comunicaciones 13 8 4 1 3 -1 6 Aurora FC 0 0 0 0 0 0 8 Aurora FC 11 8 3 2 3 -3 9 Marquense 0 0 0 0 0 0 11 Marquense 7 8 2 1 5 -5

Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 10: vs Municipal: 28 de febrero – 18:00 horas

Fecha 11: vs Guastatoya: 4 de marzo – 18:00 horas

Fecha 12: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 10: vs Mixco: 1 de marzo – 11:00 horas

Fecha 11: vs Mictlán: 5 de marzo – 18:00 horas

Fecha 12: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Horario Marquense y Aurora FC, según país