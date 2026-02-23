Mixco vs Mictlán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

El cotejo entre Mixco y Mictlán, por la fecha 9 del Clausura, se jugará el próximo jueves 26 de febrero, a partir de las 15:00 horas en el estadio .

Así llegan Mixco y Mictlán

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Clausura

Mixco quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Xelajú por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 2 empates y 1 partido perdido, con 7 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Clausura

Mictlán llega con ventaja tras derrotar a Marquense con un marcador 2 a 1. La visita ha sido vencida 3 veces y ha empatado en 1 ocasión en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 4 goles y le han convertido 7.

De los últimos 2 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 1 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 25 de octubre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y fue Mixco quien ganó 2 a 1.

El local está en el noveno puesto y alcanzó 8 puntos (2 PG – 2 PE – 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 8 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (2 PG – 2 PE – 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 15 8 4 3 1 5 2 Cobán Imperial 14 8 4 2 2 6 3 Achuapa 14 8 4 2 2 3 4 Xelajú 13 8 4 1 3 6 5 Comunicaciones 13 8 4 1 3 -1 1 Municipal 15 8 4 3 1 5 2 Cobán Imperial 14 8 4 2 2 6 3 Achuapa 14 8 4 2 2 3 4 Xelajú 13 8 4 1 3 6 5 Comunicaciones 13 8 4 1 3 -1 7 Mictlán 0 0 0 0 0 0 9 Mixco 8 8 2 2 4 -4 10 Mictlán 8 8 2 2 4 -4

Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 10: vs Aurora FC: 1 de marzo – 11:00 horas

Fecha 11: vs Guastatoya: 4 de marzo – 18:00 horas

Fecha 12: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 10: vs Xelajú: 1 de marzo – 18:00 horas

Fecha 11: vs Aurora FC: 5 de marzo – 18:00 horas

Fecha 12: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Horario Mixco y Mictlán, según país