Mixco vs Mictlán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

Así llegan Mixco y Mictlán
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Mixco en partidos del Clausura
Mixco quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Xelajú por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 2 empates y 1 partido perdido, con 7 goles marcados y con 8 en su arco.
Últimos resultados de Mictlán en partidos del Clausura
Mictlán llega con ventaja tras derrotar a Marquense con un marcador 2 a 1. La visita ha sido vencida 3 veces y ha empatado en 1 ocasión en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 4 goles y le han convertido 7.
De los últimos 2 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 1 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 25 de octubre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y fue Mixco quien ganó 2 a 1.
El local está en el noveno puesto y alcanzó 8 puntos (2 PG – 2 PE – 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 8 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (2 PG – 2 PE – 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|15
|8
|4
|3
|1
|5
|2
|Cobán Imperial
|14
|8
|4
|2
|2
|6
|3
|Achuapa
|14
|8
|4
|2
|2
|3
|4
|Xelajú
|13
|8
|4
|1
|3
|6
|5
|Comunicaciones
|13
|8
|4
|1
|3
|-1
|7
|Mictlán
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Mixco
|8
|8
|2
|2
|4
|-4
|10
|Mictlán
|8
|8
|2
|2
|4
|-4
Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 10: vs Aurora FC: 1 de marzo – 11:00 horas
- Fecha 11: vs Guastatoya: 4 de marzo – 18:00 horas
- Fecha 12: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 10: vs Xelajú: 1 de marzo – 18:00 horas
- Fecha 11: vs Aurora FC: 5 de marzo – 18:00 horas
- Fecha 12: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
Horario Mixco y Mictlán, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas