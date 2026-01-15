¿Qué día juega Guatemala? La Bicolor se alista para el amistoso ante Canadá, siendo el primer encuentro del 2026

La Selección Nacional de Guatemala continúa su preparación para disputar su primer encuentro del 2026. En esta ocasión, el cuadro Bicolor, dirigido por Luis Fernando Tena —quien renovó contrato en diciembre pasado— inicia un segundo proceso al frente del combinado chapín.

El equipo guatemalteco se encuentra entrenando desde el lunes en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR), bajo las órdenes de Tena, con el objetivo de llegar en buenas condiciones al primer partido del año.

La Selección Nacional de Guatemala vuelve a la actividad tras su último compromiso en noviembre, correspondiente a la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo 2026. En esa fase, el equipo quedó eliminado, consumando un nuevo fracaso. El sueño de clasificar a un Mundial deberá esperar.

En este primer choque del año y del nuevo ciclo, Guatemala se enfrentará a su similar de Canadá en el estadio BMO Stadium, en Los Ángeles, Estados Unidos, donde buscará comenzar con el pie derecho esta nueva etapa.

Tena ha convocado a 22 jugadores para este compromiso ante el cuadro canadiense. De momento, ha trabajado con 21 de ellos, ya que el volante ofensivo Matthew Evans se incorporará directamente en territorio estadounidense para ponerse a disposición del cuerpo técnico.

En esta primera convocatoria han llamado la atención varios jugadores que debutarán con la selección mayor, entre ellos Marvín Ávila Jr., Héctor Prillwitz y Widvin Tebalán, jóvenes con gran proyección, quienes buscarán dejar buenas sensaciones en esta oportunidad. Cabe mencionar que el encuentro será de carácter amistoso ante el equipo de la “Hoja de Maple”.

¿Cuándo es el partido y a qué hora?

El debut de la Bicolor en este 2026 será ante Canadá, en un encuentro de preparación para los canadienses y el inicio de un nuevo ciclo para Guatemala. El partido está programado para este sábado 17 de enero a las 21.00 horas.