Remontada épica de Antigua GFC para dar vuelta la serie y gritar campeón

En el partido correspondiente a la final del Apertura, Municipal se impuso como anfitrión ante Antigua GFC con un marcador de 1-0. Fue César Calderón quien selló el destino del encuentro al anotar el único gol en el minuto 10 del primer tiempo.

Tras recibir la pelota, el defensor superó al arquero Luis Morán Varela con un remate de cabeza.

La figura del partido fue César Calderón. El defensor de Municipal fue importante por convertir 1 gol.

Braulio Linares fue otro de los jugadores destacados. El guardameta de Municipal mostró su calidad.

El estratega de Municipal, Mario Acevedo, paró al once inicial con una formación 5-3-2 con Braulio Linares en el arco; César Calderón, Nicolás Samayoa, José Mena, Aubrey David y José Morales en la línea defensiva; Cristian Hernández, Yunior Pérez y Rudy Muñoz en el medio; y José Martínez y Pedro Altán en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Mauricio Tapia salieron al campo de juego con un esquema 5-4-1 con Luis Morán bajo los tres palos; Héctor Prillwitz, Juan Osorio, Alexander Robinson, José Ardón y Enzo Fernández en defensa; Óscar Castellanos, Gerson Chávez, Oscar Santis y Santiago Garzaro en la mitad de cancha; y Juan Francisco Apaolaza en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Manuel Felipe Carrera fue Mario Escobar Toca.

La buena cosecha obtenida en el duelo revancha le permitió a Antigua GFC dar vuelta la desventaja contra Municipal (había perdido por 2 a 0 en la ida), y acceder al título del Apertura.

Cambios en Municipal

59′ 2T – Salió Cristian Hernández por Jefry Bantes

67′ 2T – Salió José Morales por John Méndez

75′ 2T – Salió Aubrey David por Eddie Hernández

Amonestado en Municipal:

26′ 1T Rudy Muñoz (Conducta antideportiva)

Cambios en Antigua GFC

45′ 2T – Salió Santiago Garzaro por Dewinder Bradley

69′ 2T – Salió Oscar Santis por Robinson Flores

79′ 2T – Salieron Enzo Fernández por Kevin Grijalva y Óscar Castellanos por Brayam Castañeda

87′ 2T – Salió Juan Francisco Apaolaza por Jostin Daly

Amonestados en Antigua GFC: