Selección de Guatemala salió rumbo a Paramaribo para medirse a Surinam por la tercera fecha de la eliminatoria

La Selección Nacional de Futbol de Guatemala partió hacia tierras caribeñas para disputar su compromiso correspondiente a la tercera fecha de las eliminatorias mundialistas rumbo al torneo que se celebrará en Norteamérica.

El combinado chapín abordó un vuelo chárter este miércoles 8 de octubre con destino a Paramaribo, encabezado por Luis Fernando Tena. La Bicolor viajó con la misión de sumar tres puntos ante Surinam.

Para este encuentro, Tena convocó a 25 jugadores que buscarán hacer un buen papel y sumar tres unidades valiosas en el Grupo A, con el objetivo de abandonar el fondo de la tabla.

Guatemala afronta este compromiso con la necesidad de escalar posiciones, ya que, tras las primeras dos fechas, acumula solo un punto y se ubica en el sótano del grupo. Por su parte, Surinam, líder de la clasificación, también intentará afianzar su camino hacia la siguiente fase.

Por lo tanto, el duelo entre chapines y caribeños promete ser un juego atractivo, en el que ambos equipos buscarán la victoria para mantener vivo el sueño de una histórica clasificación a la gran cita mundialista del próximo año.

a Fedefut compartió en sus redes sociales un video que muestra la partida de la Selección Nacional rumbo al Aeropuerto Internacional La Aurora. En las imágenes, el guardameta Nicholas Hagen expresa con entusiasmo: “Modo Selección”. Posteriormente, se observa al cuerpo técnico y a los jugadores salir con alegría y determinación, listos para emprender el viaje con el objetivo de traer un resultado positivo para Guatemala.

El capitán José Pinto, acompañado por Óscar Santis, Steven Robles, Nicolás Samayoa, Rodrigo Saravia y Erick "Kuki" Lemus, se dispone a ingresar al aeropuerto como parte del viaje rumbo al compromiso eliminatorio.

El volanate nacional Antonio de Jesús "Chucho" López antes de ingresar al avión con destino a Surinam para el partido eliminatorio.

