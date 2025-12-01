Selección Femenina de Guatemala vs. Bermuda: Detalles del debut de la Bicolor en la eliminatoria mundialista

La Selección Nacional Femenina de Guatemala debuta hoy lunes en la eliminatoria de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo del 2027, que se disputará en Brasil.

El combinado nacional, dirigido por la mexicana Karla Maya, regresa a la actividad oficial tras su participación en los Juegos Centroamericanos del 2025, realizados en el país el pasado mes de octubre, donde no tuvo la mejor actuación y se quedó con la medalla de bronce.

La Bicolor afrontará cuatro partidos decisivos, programados en diferentes fechas, iniciando hoy con la primera jornada. Por su parte, únicamente la líder del grupo clasificará a la Copa del Mundo y, además, obtendrá su boleto para los Juegos Olímpicos de 2028, que se disputarán en Los Ángeles.

Este 1 de diciembre inicia el Clasificatorio W de Concacaf, en el que el cuadro nacional debutará frente a su similar de Bermudas, en casa, en el estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, con la intención de comenzar con el pie derecho esta fase y lograr una victoria ante su afición.

Guatemala se ubica en el Grupo C, junto a las selecciones de Costa Rica, Granada, Islas Caimán y Bermuda.

Las chapinas han estado trabajando intensamente en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) para llegar en las mejores condiciones al debut.

El equipo nacional contará con sus mejores jugadoras, encabezadas por la histórica delantera nacional Ana Lucía Martínez, quien viene de una gran temporada con Cruz Azul en la Liga MX Femenil.

Día y hora del partido

El encuentro entre Guatemala y Bermuda se disputará este lunes 1 de diciembre, a las 19.00 horas, en el estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”.

Precio de los boletos