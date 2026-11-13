Guatemala publica lista por trabajo forzoso: ¿qué empresas y productos aparecen?

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) publicó este viernes 13 de noviembre del 2026 el listado oficial de empresas extranjeras vinculadas con el trabajo forzoso u obligatorio, dos días antes de que venciera el plazo establecido para dar a conocer el documento.

Lesvia Salguero, de la oficina de Comunicación Social del Mintrab, confirmó que el archivo fue publicado en el portal de la institución a las 10 horas.

La publicación responde a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 377-2026, que entró en vigor el 17 de agosto y prohíbe importar a Guatemala bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio. La disposición otorgó al Mintrab un plazo de 90 días calendario para elaborar y publicar el listado.

El documento incluye empresas y otras entidades de distintos países, entre ellos México, China, Taiwán, República Dominicana, Serbia e Indonesia. Entre los productos mencionados figuran café, tomates frescos, prendas de vestir, bicicletas, neumáticos, cobre, aluminio y aceite de palma.

El listado consta de 16 páginas y reúne información procedente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) y del Departamento de Seguridad Nacional de ese país (DHS, en inglés).

Empresas y productos incluidos

El primer apartado contiene 59 registros de la CBP, con información sobre las empresas y otras instalaciones identificadas, los bienes relacionados, el país de origen, la fecha de incorporación al registro y el tipo de medida consignada.

Entre las empresas mencionadas figuran Agropecuarios Tom S. A. de C. V. y Hortícola Tom S. A. de C. V., de México, relacionadas con tomates frescos. El registro tiene fecha del 21 de octubre del 2021 y consigna una medida de retención.

También aparece Finca Monte Grande, de México, relacionada con café, con una medida de retención fechada el 29 de enero del 2026.

En el sector industrial figura Kingtom Aluminio S. R. L., de República Dominicana, por extrusiones y perfiles de aluminio. El documento consigna un hallazgo del 4 de diciembre del 2024.

Otro de los registros corresponde a Giant Manufacturing Co., Ltd., de Taiwán, por bicicletas y sus partes, con una medida de retención del 24 de septiembre del 2025.

El listado también incluye a Serbia Zijin Copper D. O. O., de Serbia, por cobre y productos derivados, con fecha del 16 de junio del 2026.

Asimismo, figuran Mitra Aneka Rezeki y Hardaya Inti Plantation, de Indonesia, relacionadas con aceite de palma y sus derivados. Ambas aparecen con medidas de retención fechadas el 29 de septiembre del 2026.

Registros de Estados Unidos

El documento está dividido en tres apartados que reúnen 274 registros numerados, procedentes de fuentes oficiales estadounidenses.

El primero contiene 59 registros de la CBP. El segundo incluye 10 registros relacionados con otras categorías de trabajo forzoso, entre ellas productos, actividades económicas y embarcaciones.

En esta sección aparecen referencias al algodón de Turkmenistán, actividades mineras en Zimbabue y extracción artesanal de oro en la República Democrática del Congo.

El tercer apartado contiene 205 entidades incluidas en una lista estadounidense, elaborada conforme a la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso de los Uigures (UFLPA, en inglés).

Los uigures son una minoría étnica mayoritariamente musulmana que habita principalmente en la región de Xinjiang, en el noroeste de China. La legislación estadounidense busca impedir la importación de mercancías relacionadas con el trabajo forzoso en esa región.

Las 205 entidades de este apartado figuran con China como país de origen. La información procede del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

En los registros de la CBP aparecen dos tipos de medidas: retención y hallazgo.

Las retenciones permiten a las autoridades aduaneras estadounidenses detener mercancías ante indicios de que fueron producidas, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso. Los hallazgos corresponden a determinaciones de esa autoridad sobre mercancías elaboradas mediante esas prácticas.

Prohibición de importaciones

El Acuerdo Ministerial 377-2026, vigente desde el 17 de agosto del 2026, estableció la prohibición de importar a Guatemala bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio.

Como parte de esa disposición, el Mintrab debía elaborar y publicar un listado de empresas extranjeras vinculadas con esas prácticas en un plazo de 90 días calendario, cuyo vencimiento fue fijado para el 15 de noviembre.

En agosto, Luis Reyes, subjefe de la Unidad de Asuntos Internacionales del Trabajo del Mintrab, explicó que la elaboración del listado se sustentaría en información oficial obtenida mediante los mecanismos correspondientes y que la institución no realizaría investigaciones propias sobre empresas extranjeras.

El documento publicado este 13 de noviembre incorpora registros de las autoridades estadounidenses utilizados como fuentes para elaborar el listado oficial.

La información puede consultarse en el portal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.