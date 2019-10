Aprenda a emprender por medio de inversiones en la Bolsa de Valores de Nueva York

Hay diferentes plataformas para aprender para inversiones en Wall Street. (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).

Jorge Mario García es el CEO de la firma Bursatile, una empresa que se lanzó a enseñar a otros cómo emprender en Wall Street, el mercado de valores más grande del mundo.

De hecho su fin inicial es enseñar a todas las personas, sin importar la profesión u oficio que tengan, con el fin de capacitarse y usar ciertas herramientas de inversión.

Lo primero que hay que saber es que las herramientas principales de inversión se pueden clasificar en alto, mediano y bajo riesgo, dice García al empezar a explicar acerca del tema y detalla luego algunas características e instrumentos.

Riesgos y rendimientos

Para hablar de herramientas de inversión se pueden empezar a conocer los Exchange Traded Fund (ETF) que son instrumentos que tienen una renta o un desenvolvimiento estable dentro del mercado de las bolsas de valores de Estados Unidos.

Son como un fondo de inversión tradicional, pero que cotiza en bolsa de igual forma que las acciones.

En productos con rendimientos medios están el mercado de las acciones de diferentes empresas como Google, Walmart, Facebook o Apple, solo por mencionar algunas, pero se refiere a todas las acciones que se cotizan en el mercado de Estados Unidos.

Mientras que en las herramientas de altos riesgos están los contratos de opciones sobre acciones. Aunque tienen más alto riesgo, se puede emprender en este tipo de instrumento, agrega.

“La preparación para este tipo de mercados, en la experiencia que hemos tenido, no importa la profesión”, refiere el ejecutivo. “Tenemos excelentes abogados que dentro de su carrera y profesión no tienen que ver con las finanzas, pero han iniciado la carrera del emprendimiento en la bolsa de valores de Estados Unidos”, expone.

Conocer y analizar el mercado

El mínimo común que tienen las personas que empiezan a emprender en Wall Street con éxito es que se preparan y capacitan en cómo acceder y analizar este mercado.

El ejecutivo advirtió que en Wall Street existe “mucha charlatanería” y que hay personas que se han dejado llevar por quienes actúan así, pero las consecuencias han sido fracasos en las transacciones que realizan.

“Lo principal es que la persona sepa que el emprendimiento en Wall Street va de la mano de una preparación, no se puede emprender sin tener un conocimiento previo de lo que se va hacer en la bolsa de valores”.

Buscar un corredor de bolsa

Luego de haberse preparado, el siguiente paso es realizar la inversión.

Se debe buscar un mercado o un broker (corredor de bolsa) que esté certificado por la Comisión de Bolsa y Valores​​ de Estados Unidos que en inglés se llama Securities and Exchange Commission y se conoce como SEC.

Además, que esté supervisado por Commodity Futures Trading Commission (CFTC) y por Autoridad Reguladora del Sector Financiero (FINRA) “la cual verifica que los corredores de bolsa no sean fantasmas”.

“No cualquiera está autorizado para colocar una firma captadora de fondos. Se debe tener mucho cuidado” advierte el ejecutivo.

Además, se debe conocer que hay muchos productos para inversión, si una persona busca en internet va a encontrar muchos como criptomonedas, Forex, y acciones. Pero se debe tener cuidado, porque cuando se habla en este caso de acciones, no es que estén negociando las verdaderas sino una fotocopia de las acciones, menciona García.

Estas empresas tienen su casa matriz en Islas Caimán, en Chipre, en Panamá, en Belice, incluso en Australia y Nueva Zelanda, que son economías que no son tan exigentes a la hora de controlar una empresa para captar fondos, y han existido estafas.

En Estados Unidos, cuando se corrobora la certificación del corredor de bolsa, es poco probable que se dé algo así.

Cómo empezar a invertir en bolsa

Lo primero es buscar capacitación tanto para personas que deseen invertir o administrar su propio portafolio de inversión o para quienes se pueden volver asesores en inversiones.

Muchos empiezan a realizar inversiones con montos pequeños de ahorros que tenían o que les brinda su familia, agrega el entrevistado, al mencionar la oportunidad de iniciar una inversión a manera de emprendimiento o búsqueda de ingresos.

La forma de enviar el dinero se hace por medio de un banco de Guatemala, haciendo una transferencia electrónica hacia el corredor de bolsa en EE. UU.

se hace por medio de un banco de Guatemala, haciendo una transferencia electrónica hacia el corredor de bolsa en EE. UU. Antes de hacer esta operación, primero debe abrir su cuenta en un corredor de bolsa en ese país, incluso puede ser en línea, sin embargo, antes de ello debe atender los controles y verificaciones ya recomendadas con los entes de control en la bolsa de Estados Unidos.

en ese país, incluso puede ser en línea, sin embargo, antes de ello debe atender los controles y verificaciones ya recomendadas con los entes de control en la bolsa de Estados Unidos. El corredor de bolsa le da las directrices para enviar el dinero, y en cuatro días tiene su cuenta abierta.

La diferencia entre un asesor de inversiones y una persona que se dedica a invertir sus propios recursos es la experiencia que va tomando.

Algunos estudiantes del curso que da Bursatile incluso se han vuelto agentes registrados en Guatemala, comentó García.

Portafolios de alto riesgo

El producto que menos dinero necesita para empezar a invertir es el producto de más alto riesgo por ejemplo los “contratos de opciones” el cual es el nombre del instrumento de inversión.

Menciona que hay contratos de opciones que cuestan desde uno, cinco, treinta centavos de dólar cada uno, hasta US$200 u US$800, ya que el precio varía mucho.

La característica de este producto es que no puede comprar solo uno, sino que el reglamento de Wall Street se establece que debe invertir un mínimo de 100 contratos.

El interesado también debe tener en cuenta los costos. Por la transferencia bancaria se cobra alrededor de US$30.

“Si voy a enviar US$50 de inversión y me cuesta US$30 en enviar el dinero no tiene mucho sentido porque le quedan solo US$20 para hacer transacciones” mencionó de ejemplo.

Por ello recomiendan que envíen por lo menos US$200 a US$250 para empezar a invertir.

Con un buen análisis, preparación y experiencia, aunque sea un producto de alto riesgo se puede aprender a empezar a invertir bien, añade.

Es importante aprender cómo evaluar a los broker o corredores de bolsa, aunque el ejecutivo aclara que la firma no tiene acuerdo o alianza con alguno en especial.

En este tipo de producto, como es de alto riesgo, se puede llegar a ganar el doble de lo invertido, o más, y así es como crecen los portafolios de inversión, así como los instrumentos, riesgos y posibilidad de rentabilidad.

Mediano y bajo riesgo

En los portafolios de inversión de riesgo medio y bajo se necesitaría entre unos US$3 mil a US$10 mil. Algunos productos que manejan en estas clasificaciones han crecido alrededor del 10% en el año, menciona.

Al momento de crear un portafolio de inversión sano, los alumnos o inversionistas tendrían que buscar ganar por lo menos 10% o 20% al año, siendo conservadores en los números o procesos de inversión.

La firma toma como referencia el Índice de Standard and Poor’s 500, este es el índice que mide la economía de Estados Unidos, explica. Al 4 de octubre, va ganando alrededor de 18% en el año.

Aconsejan analizar cómo van los resultados de su portafolio de inversiones, y si ganan más de lo que está ganando ese índice es un buen estratega a la hora de invertir, pero si no gana más que eso le conviene más invertir en un producto financiero que se mueva de forma similar a ese índice como el ETF mencionado, con un producto llamado spyder, menciona en forma de ejemplo.

Otros tips para invertir bien

García comenta algunos ejemplos respecto a los intereses: la persona decide en qué empresas invertir en acciones de los mercados de Estados Unidos, pero aquí no se puede esperar algún tipo de interés, sino el valor de las acciones, que puede subir y posteriormente se vende.

Explica que ese instrumento es diferente al conocido como fondo mutuo, el cual es muy parecido a una cuenta o inversión de plazo fijo en Guatemala que generan algún tipo de tasas de interés.

Además, comenta que no todas las transacciones funcionan, y pueden perder algún porcentaje de ganancia, y se debe tener un barómetro para medir cómo les está yendo en el año a las inversiones o acciones.

Tipos de rentas por inversiones

Esto debe saber sobre las posibles rentas por inversiones basados en el comportamiento de los instrumentos en el mercado:

En los últimos cinco años, a partir de la crisis que se dio en el 2008, por ejemplo, el Índice Standard and Poor´s 500 ha crecido 182% (al 4 de octubre del 2019). Esto representaría que una inversión de US$1 mil, en la actualidad tuviera US$1 mil 800 de ganancia aparte del monto que invirtió.

Este se refiere a uno de los productos de inversión menos volátiles

En el año, el Índice ha ganado 18% añade. “En los últimos dos años el crecimiento no ha sido tan pujante porque a finales del 2018 hubo una pequeña burbuja, el índice bajó, pero ya se recuperó” menciona García.

El producto de riesgo medio está por alrededor del 20% durante el año. Un ejemplo de estos es el índice Nasdaq, y el cual está ganando alrededor de 22% en lo que va del 2019 (al 4 de octubre) ejemplifica García.

Costos y pagos

Hasta el 2 de octubre del 2019 los corredores de bolsa cobraban US$5 en promedio o US$10 por cada transacción que el inversionista hiciera. En cada transacción podía comprar de una a mil acciones.

En Wall Street empezaron a surgir otros corredores de bolsa que para poder captar más clientes empezaron a ofrecer sus servicios sin cobro de comisión, y generaban sus ganancias desde otro rubro. Estos eran los corredores que se les denominaba Free Commission o sin comisión por transacción. Eso generó muchos adeptos.

Sin embargo, el 3 de octubre los corredores de bolsa más grandes de Estados Unidos tomaron la decisión de no cobrar comisiones por las transacciones.

Este negocio es muy desarrollado y desde Guatemala se puede abrir una cuenta de inversión sin costo, se hace el depósito y se puede comprar y vender acciones por medio del corredor de bolsa.

Uno de los tips es que en una transacción bancaria se puede enviar un monto de dinero y tenerlo de reserva para ir haciendo poco a poco las inversiones. Con ello se ahorra el pago por cada transacción de envío.

Una de las formas de aprovechar esas posibilidades es que cuando ya se tenga una ganancia se puede traer el dinero a Guatemala y la transacción cuesta alrededor de US$20 o US$30.

Entonces, para resumir los gastos en los que los inversionistas incurrirían sería por el envío del dinero, dijo García.

El ejecutivo indica que “no se requieren montos millonarios para invertir, además no se tiene que dejar de trabajar o hacer sus actividades diarias, y en algún espacio del día puede analizar el mercado desde el teléfono móvil o la computadora mediante las plataformas de los corredores de bolsa y hacer las órdenes de compra que desee”.

Otra ventaja es que no debe estar pendiente todo el día del mercado, ya que incluso esas plataformas permiten que el inversionista le deje avisado al corredor de bolsa, que aunque no esté conectado, pueda vender las acciones si estas empiezan a bajar hasta cierto límite elegido por el inversionista para no arriesgar mucho, explica el experto.

De igual forma se puede dar la indicación de que si el valor sube, la pueda vender para ganar más.

La empresa Bursatile se presenta como una firma con fines didácticos en materia financiera internacional especializada en la capacitación a personas interesadas en temas bursátiles. Según García no es corredora de bolsa y no está afiliada a algún corredor.

Tiene en la actualidad representación en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

Se encuentra en Facebook como Bursatile.