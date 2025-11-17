Junta Monetaria avala créditos por US$750 millones para infraestructura

José Alfredo Blanco Valdés, vicepresidente de la JM y del Banco de Guatemala (Banguat), informó que durante la sesión celebrada el pasado miércoles 12 de noviembre se conoció la opinión favorable sobre dos operaciones de crédito público orientadas a proyectos de infraestructura.

Confirmó que la decisión fue unánime entre los integrantes de la JM. El monto total asciende a US$750 millones, equivalentes a Q5 mil 737 millones, y se gestionará con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).

Estas operaciones fueron aprobadas por los directorios de ambas instituciones, con sede en Washington, D. C., en julio pasado, y la JM emitió el dictamen correspondiente, como lo establece la normativa.

Préstamos para ampliar CA-9 Norte y mejorar caminos rurales

El funcionario del banco central explicó que, con el BID, la opinión fue favorable para un préstamo de US$350 millones (unos Q2 mil 677 millones), que servirá para financiar la ampliación de la carretera CA-9 Norte, en el tramo de Teculután a Mayuelas.

El segundo préstamo, por US$400 millones, será con el Banco Mundial (BM) y se destinará al programa Caminos Rurales y a la política de movilidad para el Buen Vivir, ambos enfocados en inversión en áreas específicas.

“En ambos casos la opinión fue favorable por unanimidad. Se trata de préstamos para fortalecer infraestructura prioritaria, lo que tendrá impacto en la actividad económica, en la facilidad del comercio y el transporte. También es un buen mensaje para las calificadoras de riesgo”, puntualizó Blanco Valdés.

Congreso deberá conocer préstamos

El trámite para seguir es que, con la resolución de la JM, el expediente se remite al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin); luego, a la Secretaría General de la Presidencia, que lo envía al Congreso de la República para su conocimiento en la Comisión de Finanzas y eventual aprobación en el Pleno.

En cuanto a las condiciones de las operaciones de crédito público se explicó:

Préstamo BID:

Monto: hasta US$350 millones.

⁠Destino: Programa de desarrollo del corredor CA-9 Norte.

Tasa de interés: Tasa de referencia SOFR 6 meses (4.34) + un margen por fondeo (0.41) + un margen de capital ordinario (0.80), total de 5.55% con referencia al 7 de noviembre.

Plazo: 23 años, incluyendo 7.5 años de gracia.

Préstamo BM

Monto: hasta US$400 millones.

⁠Destino: Programa de infraestructura rural y movilidad para el buen vivir.

Tasa de interés: Tasa de referencia SOFR 6 meses (4.34) + un margen variable (1.63) con referencia al 7 de noviembre, total de 5.97%

Plazo: 31 años, incluyendo 8 años de gracia.

“Son préstamos blandos, con periodos de gracia de entre 6 y 10 años para el pago, lo que representa condiciones favorables; por eso se emitió la opinión favorable”, apuntó Blanco Valdés.

Aclaró que la opinión de la JM se basa en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala (Banguat), el cual establece que debe evaluarse la viabilidad de los créditos en función de su incidencia en el medio circulante, la balanza de pagos y la inflación, en el mediano y largo plazo. Esta es la competencia que faculta a la JM para emitir este tipo de dictámenes.

Ampliación de CA-9 fortalece comercio

Para el consultor en facilitación de comercio Álvaro Sarmiento Matute, la continuidad de la ampliación de la CA-9 Norte es un proyecto que transformará los ejes logísticos de Guatemala y de la región.

La ampliación a cuatro carriles en el tramo El Rancho–Teculután–Mayuelas es un esfuerzo en la dirección correcta para mejorar la competitividad del país y conectar los puertos del Atlántico con los del Pacífico.

“Con la creación de estos corredores logísticos, Guatemala está fortaleciendo el sistema multimodal. Uno de los resultados esperados para el sistema productivo nacional es la reducción de los flujos logísticos: los consumidores se benefician y se mejora la eficiencia de la conectividad terrestre”, apuntó.

La población en general, usuarios de esa carretera y agentes económicos, se benefician de esta infraestructura crítica. Ejemplificó que la mayoría de los combustibles que mueven maquinaria —tanto pequeña como pesada— se importan y requieren infraestructura portuaria, al igual que los fertilizantes, insumos médicos y farmacéuticos. Todos pagamos el precio de una infraestructura deficiente.

Con la creación de estos corredores logísticos, Guatemala está fortaleciendo el sistema multimodal

En ese sentido, la construcción de este nuevo corredor logístico terrestre en la ruta al Atlántico tiene una lógica económica funcional.

El especialista recordó que también está en marcha la ampliación de infraestructura en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), en Escuintla, así como la reactivación de los circuitos ferroviarios para carga y pasajeros, y el metro riel impulsado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, megaproyectos que representarían un salto significativo en la infraestructura nacional.

¿Qué es?

El pasado 30 de junio, el directorio ejecutivo del Banco Mundial (BM) aprobó una línea de crédito por US$400 millones (unos Q3 mil 80 millones) para Guatemala, destinada a mejorar la infraestructura vial en zonas rurales.

La operación financiará el desarrollo de 640 kilómetros de caminos y carreteras en áreas del altiplano guatemalteco, las Verapaces (Alta y Baja) y el Corredor Seco.

Se proyecta que las obras beneficiarán a 5.1 millones de personas, en el marco del Programa de Infraestructura Rural y Movilidad para el Buen Vivir.

En tanto, el pasado 24 de julio, el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$350 millones (unos Q2 mil 800 millones) destinados al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), para mejorar y ampliar el tramo de la ruta CA-9 Norte, desde Teculután hasta Mayuelas, en Zacapa.

El BID señala que el corredor CA-9 es el principal eje de integración regional de Guatemala, conecta los puertos del Pacífico y del Atlántico, y moviliza el 71% del valor de las exportaciones marítimas.

Mejorar su eficiencia en el tramo Teculután-Mayuelas es clave para fortalecer el desarrollo económico y la competitividad, no solo de Guatemala, sino también para la movilidad y logística regional de Centroamérica, según análisis del organismo internacional.