Fundación Azteca Guatemala vela por el desarrollo de la sociedad

La Fundación Azteca Guatemala promueve las alianzas estratégicas con los sectores público y privado, con el objeto de beneficiar al país. Foto Prensa Libre: Cortesía

Durante los últimos 12 años, la Fundación Azteca Guatemala ha logrado llevar a cabo numerosos proyectos que buscan el bienestar y desarrollo de la sociedad guatemalteca.

La Fundación Azteca Guatemala promueve las alianzas estratégicas con los sectores público y privado, con el objeto de beneficiar al país. “Uno debe tener propósito en lo que hace y nuestro propósito con las alianzas es mejorar la vida de los guatemaltecos. Adicionalmente buscamos desarrollar social y económicamente a la población a través de todos los proyectos que trabajamos”, explica Maribel Rincón, directora ejecutiva de Fundación Azteca Guatemala.

Diez años de liderar la Fundación han significado para Rincón, muchas experiencias gratificantes, aprendizaje constante y generación de empatía con las necesidades que presenta la sociedad. “Siempre he sentido pasión por trabajar y ayudar a la sociedad. Al llegar a Grupo Salinas enfrenté el gran reto de cumplir objetivos pero fue una oportunidad maravillosa porque pude continuar con mi pasión de ayudar a la gente. A través de este crecimiento profesional y personal, me he dado cuenta de la vulnerabilidad de los jóvenes y ha sido una oportunidad para mí de brindar soluciones y oportunidades a la sociedad por medio de los proyectos que manejamos”, añade la directora ejecutiva de la Fundación.

Los proyectos que Fundación Azteca Guatemala lleva a cabo giran en torno a tres ejes: ecología, salud y educación. Además, están alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas. Algunos de estos proyectos son:

Limpiemos nuestra Guatemala:

Busca empoderar a la población en el tema del reciclaje y la recolección de basura. Jóvenes voluntarios salen en el Día Mundial de la Tierra a recolectar basura. Con ello se pone a los jóvenes en contacto directo con la problemática de la contaminación y luego ellos animan a los adultos a unirse. Aunque en el 2020 no se realizó la jornada debido al contexto pandémico, en el 2019 se logró convocar a más de 700 mil voluntarios y la dinámica de este año será invitar a los voluntarios a hacerlo en donde estén ubicados.

Asimismo, y dentro del eje ecológico, se lanzará un concurso de liderazgo que promoverá a líderes ambientales para que propongan proyectos de cuidado ambiental. La Fundación luego seleccionará y premiará los mejores proyectos y buscará respaldar su ejecución.

Concurso Nacional de Dibujo “Que vivan los lagos de Guatemala”:

Este tiene como objetivo preservar el recurso hídrico, debido al impacto negativo que genera la contaminación. Se busca que los niños muestren como ven los recursos hídricos nacionales y a través de su visión, crear conciencia social y ecológica para cuidar este preciado líquido.

Reciclemos de corazón:

este proyecto busca reciclar PET y otros plásticos para convertirlos en madera plástica y con ella, fabricar escritorios

Un Milagro por Guate:

Busca impactar a la población en el aspecto nutricional. Se ha donado leche a ciertas regiones del país por medio de una alianza estratégica con LaLa. Este año se espera lanzar una nueva fase que llevará alimento fortificado a cinco regiones del país. Se espera llevar más de 860 mil raciones de alimento para 700 familias. De esta manera, la Fundación Azteca Guatemala se une a la Gran Alianza por la Nutrición establecida por el actual Gobierno de Guatemala.

Gira Vive:

Por medio de webinars, buscan prevenir a los jóvenes en temas como las adicciones, la migración irregular, el ciberdelito, el acoso sexual entre otros temas. Se ha logrado llegar a miles de jóvenes y este año se espera no solo llegar a jóvenes guatemaltecos, también a otros en Honduras y El Salvador.

Orquesta Esperanza Azteca:



Proyecto de educación musical orientado a la educación extracurricular para jóvenes. Además de la educación musical, se educa sobre principios y valores importantes para su desarrollo.

Red Social:

Este proyecto se activa al momento de presentarse una necesidad en la sociedad ante la llegada de un desastre natural. El año pasado se pudo atender a la población afectada por el paso de las tormentas e incluso los colaboradores de la Fundación se involucraron en las acciones de solidaridad.

“Tenemos un objetivo muy claro y es poder trabajar con jóvenes. La mayor parte de nuestros proyectos los benefician porque creemos que ellos son el presente y el futuro del país. Todos los proyectos han sido concebidos para determinar cuáles atienden los flagelos que atacan a la sociedad y apoyarla a través de los mismos. Hemos logrado ayudar a quienes lo necesitan porque hemos trazado planes de acción. Hemos logrado alianzas de manera enfocada y organizada y esperamos continuar con esta importante misión en el 2021” agregó Rincón.

Uno de los planes que se desarrollarán en el 2021, será una alianza con una empresa constructora para donar viviendas a familias necesitadas. En enero se entregaron dos viviendas y esperan entregar 22 más en lo que queda del año.

“Mi mensaje de motivación va dirigido a los padres de familia. Cuidemos a nuestros jóvenes, eduquémoslos en casa, formemos principios y valores. Cuidemos el ejemplo que les damos, ellos tienen la mirada puesta en los adultos para tomar decisiones y alcanzar sus propias metas y retos. Que nuestros jóvenes puedan crecer sanos y saludables, física y mentalmente”, finaliza y aconseja la directora ejecutiva de Fundación Azteca Guatemala.

Características de los alcances de la Fundación Azteca Guatemala