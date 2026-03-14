En Movimiento por la Educación: corredores reciben kits y se alistan para la 5K organizada por Prensa Libre y Guatevisión

Personas que participarán en la carrera “En Movimiento por la Educación” se dan cita este sábado 14 de marzo en las instalaciones del Museo del Niño, zona 13, para recibir sus kits para la segunda edición de este evento.

La actividad, organizada por Prensa Libre y Guatevisión, tiene como objetivo apoyar la formación académica de jóvenes mediante una carrera familiar 5K que se desarrollará este domingo 15 de marzo y comenzará en el Circuito de los Museos, zona 13.

La entrega de kits también se lleva a cabo en el Jardín Tumbas Mayas y la Alianza Francesa de Guatemala. La entrega termina a las 16 horas.

María Fernanda Lucero, de Mercadeo del grupo Prensa Libre, indicó que se han sumado patrocinadores porque creen en la causa en favor de la educación.

Añadió que habrá un área para que los participantes tengan la oportunidad de llevarse un recuerdo en fotos y video.

Explicó que las actividades comenzarán a las 7 horas con animación y preparación física para los corredores, y a las 7.50 horas será el pitazo de salida.

Agradeció a las personas que se han sumado a esta causa, pues su participación contribuirá a dotar de materiales formativos a graduandos que luego se incorporan al mundo laboral.

La carrera saldrá frente al Museo Nacional de Arqueología y Etnología, en dirección al Museo del Niño.

Luego descenderá al distribuidor vial y continuará en línea recta frente al Aeropuerto Internacional La Aurora.

Familias recogen sus kits para participar en carrera organizada por Prensa Libre y Guatevisión. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

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