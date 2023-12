Epidemia de dengue continúa en Guatemala: las lluvias que puedan presentarse en diciembre son una amenaza para propagación del zancudo

Son entre ocho y 10 casos diarios, de menores que provienen de lugares como Coatepeque, Mazatenango, Suchitepéquez, Zacapa, del sur de San Marcos, Ixcán, Petén e Izabal, menciona.

“Pensábamos que con el frío en algunas áreas el zancudo se iba a adormecer, pero sigue activo. La última tormenta (Pilar) dejó charcos y los mosquitos se continúan reproduciendo y el virus sigue circulando. Los casos continúan, aunque no al nivel de la temporada de lluvia”, menciona Menéndez.

De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud, hasta el 25 de noviembre iban 64 mil 316 casos con lo que ya se cuentan 13 mil 430 más de los registrados en todo el 2019, que fue el último año en que se dio un repunte de casos.

Pero al comparar el impacto del dengue este año con el causado en 2022, el incremento es seis veces mayor.

Incremento por lluvias

La médico Jubitza Madrid, epidemióloga del área de Salud de Escuintla, indica que cada cuatro años se ha visto un aumento de casos de la enfermedad en la región. En 2023 el mayor repunte se observó de junio a septiembre, que coincide con la temporada lluviosa en el país, luego ocurrió un descenso, pero con cada lluvia que se ha presentado se observa un nuevo repunte de contagios.

“Si vuelve a llover hay riesgo de que nuevamente se incrementen los casos, pues para salir del huevo el zancudo solo necesita una gota de agua”, dice la epidemióloga.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronosticó varios frentes fríos para diciembre, los que estarán acompañados de lloviznas. Esto representa un riesgo para que haya de nuevo una subida de casos de dengue y se propague la enfermedad hasta final del año y principios del 2024.

Por otro lado, la epidemióloga indica que el comportamiento del zancudo ha cambiado. Cuando antes se movilizaba en lugares cálidos, ahora se localizan ejemplares en climas templados. Esto es un efecto del cambio climático.

El 85% de los casos reportados este año son sin signos de alarma (53 mil 846 casos), mientras que el 14% son con signos de alarma (8 mil 887), y es Zacapa el que presenta la mayor incidencia de estos últimos.

La población menor de 15 años es la más afectada, representan el 45% de los casos, con énfasis en el grupo de 5 a 9 años.

Pacientes hospitalizados

En el caso del Hospital Roosevelt, Menéndez señala que ingresan a los niños que tienen signos de alarma o dengue grave. Las señales que presentan son moretones, sangrado de las encías, dolor abdominal, náusea, fiebre quebrantahuesos, dolor de ojos y alergia en la piel.

La mortalidad por dengue ha sido baja en la pediatría del hospital, han fallecido tres niños en lo que va del año.

A nivel nacional, el Ministerio de Salud da cuenta de 97 defunciones hasta el 25 de noviembre. Los departamentos con más casos son Escuintla, Chiquimula, Guatemala Central, Suchitepéquez, San Marcos, Guatemala Sur, El Progreso e Izabal. Hay tres muertes más en investigación.

En lo que se refiere a Escuintla, Madrid reporta 16 defunciones y de estas el 25% son de menores de cinco años. Agrega que no se descarta un subregistro de casos, tanto de muertes como de contagios, pues la cantidad de pacientes que llegan a clínicas privadas no suele reportarse al área de Salud, a lo que se suma que muchas personas al enfermar no buscan atención médica.

En la región, la meta para el 2025 es que la letalidad por dengue esté por debajo del 0.05%. Para el 25 de agosto en las Américas esta llegó a 0.049%; pero el caso Guatemala está por arriba de ese número, ya que alcanza el 0.15%.

Riesgos

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el mosquito portador del dengue es el Aedes aegypti, el cual transmite los cuatro serotipos del virus: DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4.

En el 2019, que fue el último año epidémico con más de 50 mil contagios, en Guatemala había mayor circulación del DENV-2, sin que se descartara la presencia de los otros tres. Sin embargo, el actual reporte del Ministerio de Salud indica que en el 2023 hay un 50% de predominio del serotipo DEN-3.

El riesgo es que una misma persona puede contagiarse hasta cuatro veces con dengue. Esto porque el cuerpo puede desarrollar resistencia —inmunidad permanente— para un serotipo, pero no para el resto.

Si un individuo se contagia con dos serotipos distintos, corre el riesgo de desarrollar dengue grave. Las personas en mayor riesgo son los niños, adultos mayores y quienes tienen alguna enfermedad crónica.

Varios son los factores por lo que el zancudo transmisor del dengue puede tener mayor presencia en ciertos espacios. El informe de Salud señala que el acumular agua en recipientes es la principal causa, y representa un 56.7% del riesgo, ocupar una vivienda cerrada figura con un 38.9%, el acumular chatarra representa 13.9%, mientras que estar cerca de un cementerio es de 8.9%.

Síntomas reportados

El Ministerio de Salud registra cuales son los síntomas más frecuentes en los pacientes con dengue. El 88% de los casos ha tenido fiebre, mientras que el 74.7% dolores de cabeza, el 44.4% dolor en articulaciones, el 44.1% reporta malestar muscular, el 37.9% sudoración, el 35.8% malestar detrás de los ojos y 33.6% dolor abdominal, entre otros.