Víctima: Hay más de 10 mujeres que fueron abusadas por el director de orquesta Bruno Campo

El director de orquesta Bruno Campo, quien se encuentra en Alemania, es señalado de abusar sexualmente de jóvenes que fueron sus alumnas durante el tiempo que fue Director de la la Escuela Municipal de Música y de la Orquesta Juvenil de la Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Alzar la voz y denunciar a su agresor le llevó siete años a Rossana Paz, tiempo en que cargó la culpa por haber sido abusada. Su presunto victimario: Bruno Campo, el director de la Escuela Municipal de Música y de la Orquesta Juvenil de la Ciudad de Guatemala, a quien ella admiraba por ser su maestro.

La joven le tenía confianza porque Campo era el novio de su prima, y nunca imaginó que el viaje a Italia para cumplir su sueño de perfeccionarse en el chelo se convertiría en una pesadilla. Él vivía en Roma como parte de una beca y compartieron apartamento para ahorrar gastos.

Fue en julio de 2012. La joven tenía 19 años, él era 11 años mayor, y aprovechándose que estaban solos en un país extraño logró tener dominio sobre ella. No fue una vez, fueron varias las veces que la tomó por la fuerza, según relató Rossana al medio digital Nómada, que hizo público su testimonio y el de otras tres víctimas, pero asegura que son más de diez.

A raíz de estas acusaciones de acoso y abuso sexual, el Ministerio Público (MP) abrió el viernes una investigación de oficio contra Campo y será la Fiscalía de la Mujer que lleve el caso, según la vocera del MP, Julia Barrera.

Sobrellevando el dolor

“Lo bloqueé durante varios años. Ahora entiendo que no tuve la culpa (de ser violada)”, dice Rossana vía telefónica con Prensa Libre. Su voz se oye entrecortada al otro lado del teléfono, y por momentos se queda en silencio, revivir aquellas escenas aún la lastima. “Recibí apoyo con terapias (psicológicas) y todo para poder expresarlo, no es fácil”, indica.

Pero pese a ese dolor, la joven se armó de valor y decidió exponer al director de orquesta para animar a otras víctimas a denunciarlo, “porque al final este es un proceso de sanación y de justicia”, pero también para que “Bruno no pueda dañar a más niños ni jóvenes ni en Guatemala ni en otro país, porque sigue trabajando en distintos proyectos (en Europa)”, agrega.

De acuerdo con Rossana, las víctimas del músico son varias, más de los casos que han salido a luz. “De mujeres que él hubiera acosado es difícil decirle un número, porque a lo mejor algunas solo se salieron (de la orquesta) y nosotros nunca supimos la razón y no sabemos si van a denunciarlo. Ahorita diría que al menos hay más de 10, mínimo, que sufrieron abuso”, señala.

“Buscamos que se haga justicia y no pueda dañar a nadie más… al final no es perjudicarlo, pero es lo justo, también es justo traer paz a muchas personas que tampoco han hablado durante años y solo se retiraron, dejaron de tocar (instrumentos musicales). Todas nuestras vidas se vieron afectadas de distintas formas”, dice la joven, que analiza al MP la denuncia formal.

Su familia fue su refugio para sobrellevar el dolor, y la música, la herramienta para sanar el alma, hoy la joven es directora en el Sistema de Orquestas de Guatemala.

Se mantiene en silencio

Bruno Campo fungió como director de la Escuela Municipal de Música de la Ciudad de Guatemala y fue becado en el 2012 para perfeccionar su talento en Europa donde ha destacado. En marzo pasado fue galardonado con el Orchestra Award al ser elegido por los miembros de la Orquesta de la Radio y Televisión de Albania como director favorito. Sin embargo, el reconocimiento que ha alcanzado hoy se ve empañado por las denuncias de jóvenes músicos que estuvieron bajo su batuta y lo señalan de acoso y agresión sexual, pero también de abusos verbales y físicos.

Por ahora, Campo no se ha pronunciado acerca de las acusaciones, sus abogados, según dice, le “han recomendado no dar declaraciones”, en los próximos “días vemos si surte una aclaración”, escribió por un mensaje en Facebook desde Alemania a Prensa Libre.

Abusos y otras historias

Hasta ahora son cuatro las víctimas de abuso que se han atrevido a denunciar al director de orquesta, pero a la socióloga Silvia Trujillo no le extrañaría que salieran a luz más testimonios contra él, pues más de una vez asegura que presenció la prepotencia, maltratos y abusos verbales y físicos de Campo hacía los niños y adolescentes que estaban en la Escuela Municipal de Música.

Sus dos hijas eran parte el proyecto musical. Su niña mayor estaba en el Coro Infantil Municipal y soñaba con dar el salto a la Orquesta Sinfónica Juvenil Municipal para tocar el violín, espacio al que llegó después de varios años, aunque el tiempo que estuvo allí fue corto, pues la actitud del director orilló a la madre a alejar a sus hijas de la escuela.

Repetidas fueron las veces en que Trujillo y otros padres de familia denunciaron ante las autoridades de la institución los horarios extendidos de los ensayos y la programación de constantes conciertos hasta muy noche, así como los gritos, humillaciones y agresiones verbales hacia los estudiantes, padres y madres por parte de Campo, pero nunca tuvieron respuesta, el espacio al diálogo, según dice, no existía: “Durante mucho tiempo él tuvo una impunidad que le proveía el sistema, digo el sistema porque era la dirección (del proyecto)”.

Recuerda dos ocasiones en las que pidió directamente explicaciones a Campo por su comportamiento, una de ellas porque en pleno ensayo el director se bajó los pantalones frente a las niñas del coro. La respuesta de él fue que solo se estaba componiendo la camisa, argumento que para Trujillo era insostenible.

“Puede ser que la gente diga por qué no lo denunciaron antes, pero lo hicimos. No llamamos a la prensa, pero sí seguimos los canales formales de denuncia” dentro de la institución, dice Trujillo, quien recuerda que un rumor entre pasillos era que Campo había abusado de una estudiante, pero durante ese tiempo nadie lo denunció formalmente.

“Me sorprende que haya llegado tan lejos, creímos que no era grave. Ahora que lo denuncian me indigna, me enoja, es una mezcla de emociones, porque él trabajaba con niños y niñas”, dice la socióloga, y aunque no recuerda haber conocido a las jóvenes que hoy señalan al director, seguramente las vio caminando por los pasillos de la escuela.

“Estuvieron allí conmigo y no pudimos hacer nada para evitarlo y eso me deja una sensación de mucha impotencia”, reflexiona, mientras celebra que el MP inicie una investigación de oficio contra el músico. “Si él sigue trabajando en Europa o en la luna, donde sea, con niños y adolescentes, hay que frenarlo. Es un agresor y no va a parar hasta que entienda que lo que hace es un delito”.

