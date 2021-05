Departamento de Estado de EE. UU. publica nombres de guatemaltecos incluidos en el listado de corruptos solicitado por Norma Torres

La congresista estadounidense Norma Torres publicó la lista que solicitó al Departamento de Estado respecto de personas vinculadas a actos de corrupción en el Triángulo Norte que abarca Guatemala, El Salvador y Honduras.

Este martes 18 de mayo en su cuenta de Twitter hizo publico el listado en indicó: “En el informe que solicité, que ahora es público, el gobierno de Estados Unidos reconoce la corrupción que los autoritarios centroamericanos y sus aliados niegan y tratan de ocultar”.

Añadió que el Triángulo Norte no puede prosperar mientras sus funcionarios estén más centrados en el enriquecimiento personal que en el servicio al público.

En abril recién pasado, la congresista de origen guatemalteco informó en un comunicado que solicitó datos de actores políticos de la región central de América que son relacionados a prácticas de impunidad.

En su página web la congresista estadounidense resalta que el informe proporciona nombres de funcionarios de los que existe información creíble sobre la comisión de actos de corrupción, incluido el tráfico de estupefacientes y la recepción o desembolso de financiación política vinculada al tráfico de estupefacientes.

Este es el segundo informe al Congreso sobre funcionarios corruptos de Centroamérica que llega a solicitud del Representante Torres.

Añadió_ “La verdad es que ya sabemos que los gobiernos centroamericanos están plagados de corrupción: funcionarios corruptos de la región cerraron mecanismos anticorrupción exitosos como la CICIG y MACCIH y debilitaron el papel de la CICIES; continúan interfiriendo con las investigaciones independientes y bloqueando los órganos de supervisión; Las élites guatemaltecas llenaron los tribunales de compinches para cubrir sus intereses; y el presidente de El Salvador hizo campaña contra la corrupción mientras se rodeaba de actores corruptos”.

“Esa es exactamente la razón por la que esta lista es tan importante: después de cuatro años de negligencia bajo la administración anterior, públicamente avisa a estos actores y promueve la perspectiva de la rendición de cuentas”, continuó Torres.

“El apoyo de Estados Unidos solo debe ir a instituciones y funcionarios que estén verdaderamente comprometidos con el estado de derecho; cualquiera que intente enriquecerse debería pensarlo dos veces si espera asociarse con nosotros. Seré implacable en exigir la rendición de cuentas de nuestro gobierno: si sabemos que alguien es corrupto, espero que nuestro gobierno use todas las palancas a nuestra disposición, incluidas las sanciones, las restricciones de visa, la retención de apoyo para disuadir futuros actos de corrupción y el desmantelamiento de los sistemas que permitir que ocurra la corrupción”, enfatizó.

“No podemos esperar que la gente de El Salvador, Guatemala y Honduras prospere en casa mientras sus funcionarios electos están más enfocados en el enriquecimiento personal que en el servicio al público”, agregó Torres.

“Esta lista es un paso importante, pero es solo el primer paso para hacer que esos funcionarios rindan cuentas. He tenido amplias conversaciones con la Administración de Biden sobre cómo centrar nuestra política y apoyo a la región en torno a la importancia de la lucha contra la corrupción y el estado de derecho. Espero trabajar con el Estado y el Tesoro para asegurar que aprovechemos estas herramientas para acciones sólidas. Seguiré luchando por la gente de la región hasta que podamos decir con orgullo que el estado de derecho se mantiene en el Triángulo del Norte y la corrupción no”.

“Seguiré trabajando con la Administración para lidiar con otros actores corruptos evidentes, como el presidente de Honduras. Espero una lista ampliada en junio “.

In the report I requested, which is now public, the US govt acknowledges the corruption that Central American authoritarians and their allies deny & try to hide.

The #NorthernTriangle cannot thrive while its officials are more focused on self-enrichment than serving the public. pic.twitter.com/OFr2ZJxYle

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) May 18, 2021