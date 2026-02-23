El Mencho y el riesgo para Guatemala: preocupa que el CJNG pudiera rebasar al Estado, alertan analistas

Analistas alertaron, durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, sobre el riesgo de que los hechos ocurridos en México tengan efectos en territorio guatemalteco, especialmente en los departamentos fronterizos de San Marcos, Huehuetenango y Petén.

En ese contexto, señalaron que “la región de San Marcos, Huehuetenango y Petén, por ser colindantes con México, han sido utilizadas por estas estructuras criminales”, y recordaron que investigaciones han evidenciado colaboraciones con grupos del narcotráfico que operan en el país.

Uno de los panelistas advirtió que preocupa que “la capacidad operativa de estos grupos de terroristas rebase las fuerzas reales de nuestro Estado”, al referirse al poder logístico y armamentístico de esa organización criminal. Añadió que “estamos hablando en este caso de los grupos terroristas, de uno de los grupos terroristas más grandes prácticamente de todo el mundo”.

El experto también cuestionó la dimensión del despliegue militar en puntos estratégicos como El Ceibo, Melchor de Mencos y La Mesilla.

Vacío de poder y posibles repercusiones

Los analistas explicaron que la muerte del cabecilla del CJNG podría provocar “un vacío de poder, una fragmentación, digámoslo así”, debido a disputas internas y a la posible fragmentación del grupo.

“No solo se va a intentar llegar al poder una nueva cabeza, sino que pueden crearse divisiones y facciones, además de que el resto de carteles va a intentar agarrar todo este vacío de poder”, señalaron.

Advirtieron que este escenario podría generar efectos directos en Guatemala por las rutas del narcotráfico y la cercanía territorial.

Uno de los panelistas recordó antecedentes como la incursión de fuerzas élite en La Mesilla, Huehuetenango, y señaló que “es muy fácil que los delincuentes puedan llegar a territorio nacional y poner en riesgo a los civiles”.

Refuerzo bajo la estrategia Cinturón de Fuego

Ante este panorama, el director de Prensa del Ministerio de la Defensa Nacional, Daniel Martínez, informó que “el Ejército de Guatemala, junto con sus unidades que tiene en el área fronteriza, pues refuerza las áreas a las cuales yo estoy haciendo ahorita referencia con más personal, con vehículos blindados. Hasta el momento no se ha reportado ninguna incidencia. El Ejército de Guatemala está con todas sus unidades asignadas a esa área, patrullando todo el área fronteriza y hasta el momento no se ha reportado ninguna actividad ilícita en todo el área fronteriza”.

Añadió que “mantenemos una comunicación constante, muy fluida, por cierto, y constantemente estamos con cuestiones de información, nos trasladamos información que son de importancia para los dos territorios”, en referencia a la coordinación con autoridades mexicanas.

En el programa también se indicó que la Policía Nacional Civil (PNC) trabaja de manera coordinada con el Ejército de Guatemala, con unidades especializadas en áreas fronterizas y cruce de información con México.

Los expertos concluyeron que, aunque el refuerzo en la frontera es oportuno, “hay muchos frentes, obviamente, que se abren a partir de todo lo que está ocurriendo en el vecino país”, por lo que insistieron en que el Estado debe prever posibles repercusiones tanto en la línea divisoria como en el interior del país.