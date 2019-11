Avanza en EE. UU. enmienda propuesta por Norma Torres y envía mensaje a Jimmy Morales

“Pon atención a eso Jimmy Morales”, tuiteó la congresista estadounidense citando el anuncio de que la Cámara de Representantes aprobó la Enmienda 2 presentada por Torres, la cual está relacionada con sanciones a señalados de violaciones a derechos humanos y la libertad de expresión.

“La Cámara aprobó la enmienda 2 de @NormaJTorres en una votación de 419-2”, informó en Twitter la Cámara de Representantes.

“La Cámara vota sobre la enmienda #2 de @NormaJTorres: Asegura que el banco no otorgará crédito a ninguna persona que esté sujeta a sanciones relacionadas con violaciones graves de los derechos humanos o la libertad de expresión, incluso en China y Birmania”, anunció la Cámara de Representantes.

The House is voting on the @NormaJTorres amendment #2 – Ensures that the Bank will not provide credit to any individual who is subject to sanctions related to serious violations of human rights or free speech, including in China and Burma.

