 Carlos Morales: “Debemos participar para incidir y no quedarnos viendo desde los graderíos”.

Carlos Raúl Morales, candidato a la Vicepresidencia por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (Une). (Foto Prensa Libre: Esbin García)

El diplomático Carlos Raúl Morales, candidato a la Vicepresidencia por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), conversó en el programa Sin Filtro Electoral, de Prensa Libre y Guatevisión, acerca de las acciones que emprenderá si es electo junto a Sandra Torres, el 11 de agosto.

¿Cómo fue su vinculación para ser nombrado candidato por la UNE?

En noviembre del año pasad recibí la invitación de Sandra Torres para acompañarla en el binomio. Al principio lo pensé mucho porque no soy una persona que haya hecho política partidaria, es la primera vez que lo hago, porque soy un tecnócrata; sin embargo, el factor que incidió en mi decisión fue el hecho de que, como guatemaltecos, tenemos que involucrarnos para tener incidencia desde adentro.

¿Cómo cambiar la desigualdad social desde la Vicepresidencia?

El Estado hay que verlo como un todo, no se le puede ver como una Vicepresidencia por aquí, un ministerio por allá. Creo que hay que verlo integralmente y los esfuerzos tienen que ser de manera conjunta. Por eso es importante la selección del equipo de gobierno, que tiene que ser honesto y con capacidad, actitud y políticas públicas de Estado. El problema de Guatemala es que cada cuatro años se cambian los planes y eso no nos permite desarrollarnos.

¿Quiénes participarían en el gabinete de la UNE?

En primer lugar, yo no creo en hacer acuerdos políticos por un cargo. Nosotros lo que queremos es, en primer lugar, hablar con todos los sectores del país y hacer un gran acuerdo nacional para compartir la visión que tenemos.

Entre los grupos con los que me reuní estuvieron unos reforestadores que eran expatrulleros civiles, que es gente que vive en extrema pobreza, porque esta no es de derecha o de izquierda.

Estamos hablando del 61.6 por ciento de pobreza, que significa más de 11 millones de guatemaltecos, de los cuales 6.5 millones viven en pobreza extrema.

Creo que la peor vergüenza es la desnutrición crónica infantil, pues el 46.5 por ciento de los niños desnutridos tienen un futuro muy complejo de adultos porque pierden la cuarta parte de su cerebro y esto no les permite ni terminar la primaria y viven en el círculo de pobreza porque no encuentran empleo.

A partir de aquí tenemos que determinar los mejores perfiles y así encontrar la mejor gente para trabajar. Nombres no tenemos y sería una irresponsabilidad tenerlos en estos momentos, pues a partir de los acuerdos y luego de ganar las elecciones podemos determinar esos nombres.

Un informe de la firma Moody´s dice, entre otras cosas, que para la segunda vuelta no se ve una opción anticorrupción.

Nuestro plan de trabajo tiene cuatro ejes. El primero es la reactivación económica, porque tenemos que parar el éxodo de migrantes hacia Estados Unidos, que, según varios informes extraoficiales, a diario están llegando 750 guatemaltecos a la frontera sur de Estados Unidos.

El segundo es el de la protección social, el tercero es la seguridad y justicia, y el cuarto es el de la transparencia. Según el Icefi, el 30 por ciento del presupuesto nacional se fuga en corrupción. Estamos hablando de casi Q27 millardos.

Con Sandra Torres hemos hablado de cómo atacar la corrupción y hemos dicho que uno de ellos es hacer un acuerdo con la Fiscalía General, porque es importante establecer fiscalías en aquellas instituciones en donde se fugan los recursos; por ejemplo, en el Maga, el Mides, el Micivi y Salud Pública. La idea es tener fiscalías anticorrupción en los ministerios, también en las gobernaciones departamentales, por la incidencia de las empresas constructoras, y el interés de la obra pública.

¿Cómo sería su relación con Sandra Torres, conociendo la personalidad de ella como administradora?

La Constitución Política de Guatemala establece funciones específicas al vicepresidente de la República, que es coordinar el Gabinete de Gobierno y algunas comisiones, y algo muy particular es coformular la política exterior con el presidente. Sandra es una gran trabajadora, una gran gerente y eficiente, y cuando ella fue primera dama (2008-2012) yo era director general de política exterior bilateral y me tocó trabajar con ella y me di cuenta de su eficiencia.

Detesta la mediocridad, lo cual es importante porque en el Estado lamentablemente estamos acostumbrados a que si las cosas salen bien, pues, bueno, y si salen mal, igual. Este es el problema que tenemos que corregir, lo cual quiere decir que tenemos caracteres muy parecidos, porque nos gusta la eficiencia y que las cosas se hagan rápido. Vamos a hacer un gran equipo.

¿Cuáles son los otros grandes temas que habla con Torres?

Son varios, entre ellos el tema económico. Yo creo en la propiedad privada y en el sector empresarial, que es el gran generador de trabajo.

Sandra, en su momento, fue empresaria, por eso todo eso que han dicho de que ella va a convertir al país en una Venezuela es falso y forma parte de las campañas negras. Ella apuesta a trabajar de la mano con el sector privado, que obviamente respete todos los derechos laborales. La atracción de inversiones es fundamental, y para ello necesitamos reglamentar la ley de consultas de los pueblos, para generar confianza en las inversiones que necesita el país.

Usted nos ha hablado de transparencia, pero la candidata de la UNE está denunciada por un caso de financiamiento irregular.

Creo en el estado de Derecho y en la ley del país. Con ella hemos conversado de ese caso del 2015, cuando yo era canciller, y no me podía involucrar en política.

El tema surgió un día después de que recibieron las credenciales. También han circulado un audio de Gustavo Alejos. ¿Le ha molestado?

Guatemala, lamentablemente, es un país donde se dice mucho, de campañas negras, rumores. El audio está allí, y si esos Q40 millones existen, que prueben dónde están. Yo en esa época era canciller y evito hablar porque no estaba en una actividad política. Yo creo en el estado de Derecho, entonces tenemos que seguir cumpliendo con la legislación nacional.

¿A usted le afecta esto por estar a la par de ella?

El Derecho Penal es personalísimo. A mí me debe afectar lo que yo haga o deje de hacer. El Derecho afecta a la persona que cometió un delito por acción o por omisión.

La UNE tendrá la mayoría de alcaldes y diputados, así como líderes en otros organismos del Estado. ¿Será un poder absoluto?

Yo no creo en el poder absoluto porque este corrompe, creo en la independencia de poderes.

El problema de Guatemala no son las leyes, porque la Constitución Política está perfectamente escrita, lo que tenemos que hacer es cumplir con esas leyes.

Nosotros como sociedad tenemos que exigir, no debemos quedarnos viendo desde los graderíos.

Diplomático de carrera

Carlos Raúl Morales Moscoso es abogado y notario.

Trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores desde 1989, cuando ocupó el cargo de primer secretario y cónsul en Belice.

Fue director general de Relaciones Internacionales y director general de Cancillería, además de representante diplomático en diferentes países.

Fue viceministro encargado de política exterior (2010-2014).

Canciller durante los gobiernos de Otto Pérez Molina, Alejandro Maldonado Aguirre y Jimmy Morales, cargo al cual renunció en el 2017, cuando el Ejecutivo declaró no grato a Iván Velásquez.

