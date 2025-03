Migración recibirá ofertas para adquirir tres millones de libretas de pasaporte

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) recibirá este lunes 24 de marzo las ofertas de empresas interesadas en fabricar tres millones de cartillas para pasaportes, después de que en octubre del 2024 se canceló el contrato con una empresa por irregularidades detectadas por la Contraloría General de Cuentas (CGC).

El 21 de enero último, el IGM publicó la licitación y la fecha para presentar las ofertas, que será este lunes, según el portal electrónico Guatecompras.

Las características de seguridad de las libretas deberán diseñarse para ser resistentes a amenazas, como la imitación fraudulenta, la falsificación, la supresión y la alteración de información, según las especificaciones que debe cumplir la empresa.

El oferente deberá acreditar que el fabricante cuenta, como mínimo, con cinco años de experiencia en la fabricación de libretas para pasaporte, con características similares, iguales o superiores a las solicitadas en la licitación actual.

También se indica que las libretas darán mediante 12 entregas, distribuidas en 555 días calendario contados a partir del día siguiente de la notificación de aprobación del IGM.

El 23 de enero pasado, durante una citación con diputados de la bancada Cabal, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Martínez, indicó que contaban con 68 mil cartillas en las sedes consulares. Sin embargo, manifestó su preocupación de que estas se escaseen ante la demanda de los solicitantes.

Se consultó al director del IGM, Alfredo Danilo Rivera, quien afirmó por mensaje de texto que "tienen las suficientes", aunque no indicó la cantidad.

En otras ocasiones en que se han escaseado las cartillas, se han colocado adhesivos para validar el documento por más tiempo.

Denuncia

El 2 de octubre del 2024, el supervisor y el coordinador gubernamental de la Contraloría General de Cuentas (CGC) presentaron una denuncia penal contra el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), por omisiones en el proceso de adjudicación del contrato autorizado en marzo de ese año para la compra de libretas para pasaportes, por Q63 millones.

La denuncia penal se presentó contra el actual director del IGM, Alfredo Danilo Rivera, y el subdirector, Carlos Woltke.

La CGC señaló cinco hallazgos o irregularidades en el proceso de adjudicación del contrato de compra de libretas para pasaportes, entre ellas:

Falta de determinación del precio de referencia

Legislación desactualizada en el contenido del dictamen presupuestario

Falta de publicación en Guatecompras de documentos del proceso de adquisición

Incumplimiento de las bases de licitación en la calificación de ofertas

Incumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado en la aprobación de la adjudicación

El 19 de marzo del 2024 se recibió una única oferta de la empresa Formularios Standard para proveer al IGM un millón 500 mil libretas para pasaportes, a un costo unitario de Q42, por un valor total de Q63 millones.

Ese mismo día, la Junta de Licitación resolvió otorgar el contrato a Formularios Standard, la misma empresa que nueve meses antes había ganado un contrato con las mismas características, pero por un total de Q57.3 millones.

La CGC, al revisar el proceso de adjudicación, destacó en primera instancia que no se incluyó el precio de referencia, lo que constituye una omisión a la norma.

El IGM presentó sus descargos, en los que argumentó: "La norma no es imperativa en cuanto a utilizar un precio de referencia establecido por el Instituto Nacional de Estadística, por no encuadrar en las modalidades de contrato abierto y subasta electrónica inversa (…) lo estimó tomando en consideración el precio del mercado, el cual se encuentra en condiciones de competencia".

Las cartillas que el IGM compró en el 2023 costaron cada una Q38.25, y las adquiridas en marzo siguiente a la misma empresa fueron Q3.75 más caras. La CGC no aceptó el descargo presentado.

Incumplimiento

En el informe de auditoría de la Contraloría se indicó que la Junta de Licitación incumplió con las bases de licitación, al calificar con 10 puntos a la empresa Formularios Standard, Sociedad Anónima, cuando esta presentó únicamente dos de cinco certificaciones posibles, por lo que no podía obtener el punteo máximo.

La Dirección General de Migración aceptó la referida respuesta, dándole continuidad al proceso de adquisición, obviando el incumplimiento de las bases de calificación por parte de la Junta de Calificación, detalla el informe de auditoría.

Otro de los hallazgos refiere que el subdirector general de Migración actuó en sustitución del director general al emitir la resolución para adjudicar la compra y aprobar lo actuado por la Junta de Licitación, cuando el Código de Migración estipula que el subdirector sustituye al director únicamente en caso de ausencia de este. Es decir, que no asume la calidad de director general, únicamente actúa en sustitución del mismo, razona la CGC.

En julio del 2023, entre 43 inconformidades de las empresas participantes, Migración adjudicó a la empresa Formularios Standar, Sociedad Anónima, la compra de pasaportes por Q57 millones. La empresa es contratista del Estado desde el 2004, según los registros de Guatecompras.

Opción

El 3 de marzo último, el IGM dio a conocer que los guatemaltecos pueden extender la vigencia de su pasaporte hasta por 18 meses sin costo o hasta tres años mediante un pago.

Según esa institución, con esta medida se busca optimizar los recursos en las oficinas de emisión y consulados, al tiempo que representa un alivio económico.

Para este trámite, el interesado no necesita una nueva toma de fotografía, ya que se mantiene la información original de la libreta. Lo único que cambia es la actualización de la fecha de expiración del documento. Esta disposición permite reducir la demanda de nuevos pasaportes y agilizar la atención a los solicitantes, según el IGM. Esta opción está disponible tanto dentro del país como en el extranjero a través de los consulados.

La extensión se puede solicitar una sola vez por cada libreta de pasaporte. Por ejemplo, si una persona solicitó una extensión de 18 meses en abril del 2025, su pasaporte tendrá una nueva fecha de vencimiento en octubre del 2026.

No obstante, si el pasaporte aún tiene hojas disponibles para sellos, ya no se podrá pedir una segunda extensión y se deberá tramitar una renovación. No es necesario hacer cita, solo deben presentarse en horario de atención al cliente y considerar no hacerlo llegar unas dos horas antes del cierre.

Además de la extensión gratuita de 18 meses, también se puede solicitar una ampliación de vigencia de hasta tres años, que tiene un costo de US$20 para residentes en Guatemala y US$25 para guatemaltecos en el extranjero.