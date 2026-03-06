Oficialistas protagonizan trifulca en el Congreso en rechazo a la elección de magistrados a la CC

El oficialismo decidió detener la sesión del Congreso para elegir a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), con una táctica legislativa ya usada en otras épocas: retener el uso de la palabra y evitar que se conozca la agenda de trabajo.

La agenda de la sesión era conminada por la propia CC, que admitió un amparo y ordenó al Organismo Legislativo a elegir a los magistrados constitucionales para el período 2026-2031.

Aunque la CC lo ordenó, el día transcurrió entre discursos, diatribas y, por momentos, empujones y reclamos entre diputados.

La jornada, atípica en la actual legislatura, demostró cómo los oficialistas y sus aliados evitaban que se conociera la elección, que la oposición aseguraba tenía controlada para reelegir a Roberto Molina Barreto como magistrado titular.

El inicio

Los diputados estaban convocados para la sesión de pleno del Congreso desde el pasado martes, y en el orden del día aparecía continuar con la elección de un magistrado titular y un suplente para la nueva CC.

Este punto ni siquiera comenzó en la sesión del martes pasado ya que por falta de quórum en la Junta Directiva la sesión fue cancelada por el diputado Luis Contreras, presidente del Congreso.

Para evitar un escenario similar, el diputado Carlos López Girón, integrante del bloque legislativo Valor, presentó un amparo ante la CC. La Corte otorgó el amparo provisional y ordenó a los diputados sesionar sin interrupciones y cumplir con la agenda.

Hasta las 14 horas, los diputados oficialistas seguían sin conseguir los votos necesarios para imponerse en la elección de magistrados constitucionales, a diferencia de la oposición que asegura tener más de un centenar de votos.

La opción del grupo mayoritario de diputados apunta a respaldar la reelección del magistrado Roberto Molina Barreto, pero diputados oficialistas se oponen a nombramiento.

La reciente resolución constitucional advierte de posibles responsabilidades legales en caso los diputados incumplan con el quórum, tanto en el hemiciclo como en la Junta Directiva.

También explica que el presidente Contreras no puede levantar la sesión ante un escenario de inasistencia, debe de mantener abierta la plenaria y hacer las gestiones para convocar a los ausentes.

El presidente Contreras y el vicepresidente Elmer Palencia antes de iniciar la sesión. Fotografía: Prensa Libre (Byron Baiza).

Pero durante la prolongada plenaria diputados oficialistas y de oposición han protagonizado momentos de fricción y dudas, ante algunos abucheos e intercambios de palabras, así como por reuniones de ultimo minuto.

Al estilo Villatte

El 12 de julio del 20212 el entonces diputado Roberto Villate, del desaparecido Libertad Democrática Renovada (Líder) impuso un record en el Congreso por hablar 5 horas y 25 minutos, durante la interpelación del ministro de Finanzas de aquel año, Pavel Centeno.

Ahora los diputados oficialistas, Movimiento Semilla y Raíces, han puesto en marcha una mecánica similar, al prolongar por horas los razonamientos alrededor de la agenda.

La plenaria convocada para las 10 horas comenzó pasando 29 minutos con la presencia de 130 diputados. De manera inmediata los oficialistas pidieron la palabra y el presidente Contreras la cedió a Movimiento Semilla.

Recordando al estilo de Roberto Villate, la diputada Victoria Palala lleva más de 30 minutos razonando por la agenda del @CongresoGuate, algunos diputados le han gritado "tiempo".



Fotografía: Byron Baiza. pic.twitter.com/NRUhrmSXKN — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) March 5, 2026

El presidente del Congreso dio el uso de la palabra al diputado José Carlos Sanabria, que en este momento ni siquiera estaba dentro del pleno, posteriormente quien habló fue la oficialista Victoria Palala.

"La Corte de Constitucionalidad no es una silla, es la última línea de defensa de la Constitución y de la democracia. Es el lugar donde se decide si la ley protege a la gente o protege a los poderosos y por eso este voto pesa tanto", dijo Palala.

Esos argumentos se extendieron por 59 minutos, habiendo algunos momentos en que la oposición gritó “tiempo”, rechazando el tiempo que los oficialistas habían tomado para exponer sus puntos de vista. Lo prolongado de las intervenciones fue aprovechado para que oficialistas se acercaran a conversar con diputados de la Junta Directiva.

Distintos diputados se han acercado a la Junta Directiva, entre ellos el oficialista José Carlos Sanabria. Fotografía: Prensa Libre (Byron Baiza).

El presidente del Congreso informó al pleno que hay una lista de espera de más de 20 diputados, la mayoría integrantes del bloque oficial, lo que generó molestias evidentes entre diputados de oposición.

Samuel Pérez, diputado oficial de la facción Raíces, ha tenido una intervención enfocada en la lectura íntegra de sentencias constitucionales, explicando a los diputados la importancia de la elección de magistrados.

Mientras esto pasaba, algunos oficialistas aprovecharon a levantar transmisiones en sus redes sociales para documentar desde el hemiciclo el desarrollo de la sesión. Eso generó un intercambio de palabras entre la oficialista Elena Motta y el diputado Allan Rodríguez, jefe del bloque Vamos.

#RenovaciónCC

La diputada Elena Motta tiene un intercambio de palabras con el diputado Allan Rodríguez, jefe del bloque legislativo Vamos. Esto ocurre en la sesión legislativa en la que el @CongresoGuate debe cumplir con la elección de magistrados de CC.



Fotografía:Byron Baiza pic.twitter.com/IoltloKpSS — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) March 5, 2026

Tensión

Los diputados oficialistas, en un aparente intento por frenar la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC), invadieron la Junta Directiva del Congreso y estuvieron a punto de caer a los golpes.

Los argumentos a favor de una CC objetiva se convirtieron en reclamos, cuando el diputado Luis Contreras, presidente del Congreso, intentó limitar el tiempo de intervención por haber más de 60 diputados en la lista de oradores.

La votación para esa sugerencia apenas estuvo cerca de 10 segundos vigente, hasta que el secretario, Juan Carlos Rivera, cerró la votación. En respuesta, Contreras volvió a sugerir el tema, lo que desencadenó la molestia de los oficialistas.

Los diputados invadieron con reclamos la sección del hemiciclo destinada para la Junta Directiva, y se hicieron evidentes los reclamos del diputado José Carlos Sanabria hacia Contreras.

Durante la trifulca de los oficialistas que rechazaban la intención de la oposición de nombrar a Roberto Molina Barreto como magistrado de la CC, el diputado oficialista David Illescas tuvo un altercado con el segundo vicepresidente del Congreso, Elmer Palencia.

Desde el palco de prensa se observó algunos reclamos de Illescas que llegaron a empujones, mientras que Palencia se limitó a levantar los brazos, aunque con una evidente molestia reflejada en su rostro.

Los empujones y la discusión seguían, en una Junta Directiva invadida por diputados oficialistas. Fue hasta que el primer vicepresidente, Nery Ramos llegó a separar a los diputados Illescas y Palencia y se quedó en medio de ambos para evitar que los empujones llegaran a los golpes.

Ramos, luego de desactivar el altercado de Illescas y Palencia, y ignorando la autoridad del presidente del Congreso, Luis Contreras, tomó la dirección de la plenaria, se sentó en la silla de presidente y anunció que la votación para limitar el tiempo de intervención de los diputados no era aceptada por ser minoría, lo que generó nuevos reclamos. Ramos sentenció que se seguiría el orden de la lista original y en ese momento volvía a darle la palabra a los diputados oficialistas para que continuarán con su disertación.

Contreras, ya con un Congreso menos colérico, tomó el control de la sesión y llamó a los jefes de bloques al centro del hemiciclo, un acto que es recurrente para alcanzar acuerdos antes de continuar con los debates. Otra vez, este momento volvió a generar tensión porque al llamado de Contreras acudieron diputados oficialistas, que por ser independientes no tienen calidad de jefes de bloques.

Reuniones de última hora

Para el inicio de la sesión, a diferencia del martes pasado, se encontraban con quorum en la Junta Directiva, pero poco a poco algunos de los diputados abandonaron la sección de la Directiva sin romper la asistencia necesaria.

Uno de ellos fue el presidente Luis Contreras, quien al abandonar el hemiciclo dejó la dirección de la plenaria a cargo del primer vicepresidente Nery Ramos, relacionado con la alianza oficialista.

Pero esa ausencia habría motivado a una reunión, de ultima hora, entre Contreras con el diputado Álvaro Arzú Escobar, jefe del bloque Partido Unionista.

Al menos eso denunció el diputado oficialista David Illescas, quien advirtió a la prensa acerca de esa reunión. Pero no solo Arzú Escobar se habría reunido con el presidente del Congreso.

El presidente del Congreso saliendo del pleno junto a diputados oficialistas. Fotografía: Prensa Libre (Byron Baiza).

También los diputados Palala y Sanabria, catalogados como los enlaces directos del presidente Bernardo Arévalo en el Congreso, se reunieron con Contreras.

Al cabo de algunas horas el presidente del Congreso retomó la dirección de la sesión plenaria, advirtiendo en algunas oportunidades al diputado Samuel Pérez, que ese “no era el orden del día”.

