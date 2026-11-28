Este sábado 28 de noviembre se registraron tres ataques armados en distintos puntos del país, en los que murieron tres personas.

En la aldea San Felipe de Jesús, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, los Bomberos Municipales Departamentales localizaron en el interior de un vehículo a un hombre con varios impactos de bala. El ataque ocurrió durante la tarde.

Por la noche, los socorristas atendieron una llamada de emergencia en el caserío Nueva Independencia, Colomba, Quetzaltenango, y localizaron a un hombre con heridas de bala que le causaron la muerte.

Hasta el momento se desconoce la identidad de ambas víctimas.

Otro ataque armado ocurrió en la aldea Ciénaga El Cacao, San Pedro Pinula, Jalapa.

Los Bomberos Voluntarios encontraron a un hombre con heridas de arma de fuego. Los familiares de la víctima lo identificaron como Obdulio Castro Romero, de 47 años.

🚨 Incidente armado 🚨 Caserío Nueva Independencia, Colomba, Quetzaltenango, se produce un incidente armado. Al lugar se destaca personal de la estación de @ASONBOMDGT de Las Delicias a bordo de las unidades AD-141 y RD-117 quienes al llegar al lugar localizan a una persona de sexo masculino quien presentaba varias heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego, al realizarle la evaluación correspondiente indicaron que ya no contaba con signos vitales por lo que procedieron a notificar a las autoridades correspondientes. #Emergencias #ASONBOMD #Quetzaltenango #LineadeEmegencias1554 #LineadeEmergenciasWhatsApp50426314 — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) November 29, 2026

HOMBRE FALLECE TRAS ATAQUE ARMADO EN JALAPA Bomberos Voluntarios son alertados a la aldea Ciénaga El Cacao, ubicada en San Pedro Pinula, Jalapa. De inmediato fueron destacados elementos de la Subestación número uno. A su llegada técnicos en urgencias médicas evaluaron a una persona de sexo masculino la cual no contaba con signos vitales esto por heridas de proyectil de arma de fuego fue dentificado por familiares como Obdulio Castro Romero de 47 años de edad Por su parte, el oficial a cargo procedió a dar aviso a las autoridades correspondientes para los trámites de rigor. — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) November 28, 2026

Este sábado 28 de noviembre se registraron tres ataques armados en distintos puntos del país, en los que murieron tres personas. En la aldea San Felipe de Jesús, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, los Bomberos Municipales Departamentales localizaron en el interior de un vehículo a un hombre con varios impactos de bala. El ataque ocurrió durante la tarde. Durante la noche, los socorristas atendieron una llamada de emergencia en el caserío Nueva Independencia, Colomba, Quetzaltenango, y localizaron a un hombre con heridas de bala que le causaron la muerte. Otro ataque armado ocurrió en la aldea Ciénaga El Cacao, San Pedro Pinula, Jalapa. Los Bomberos Voluntarios encontraron a un hombre con heridas de arma de fuego. Los familiares de la víctima lo identificaron como Obdulio Castro Romero, de 47 años.