Surinam y Panamá se encuentran en la fecha 1 del grupo A

Surinam y Panamá se enfrentan por la fecha 1 del grupo A , en el estadio Dr. Ir. Franklin Essed, desde las 15:30 horas.

Así llegan Surinam y Panamá

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Surinam en partidos

En la jornada previa, Surinam igualó 1-1 el juego ante El Salvador.

Últimos resultados de Panamá en partidos

Panamá llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Nicaragua.

Horario Surinam y Panamá, según país