Surinam y Panamá se encuentran en la fecha 1 del grupo A

Así llegan Surinam y Panamá
El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.
Últimos resultados de Surinam en partidos
En la jornada previa, Surinam igualó 1-1 el juego ante El Salvador.
Últimos resultados de Panamá en partidos
Panamá llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Nicaragua.
Horario Surinam y Panamá, según país
- Argentina: 18:30 horas
- Colombia y Perú: 16:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 17:30 horas