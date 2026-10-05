El Pentágono deja de utilizar las herramientas de IA de Anthropic tras incluir a la empresa en una lista negra, según pudo saber la BBC

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ya no utiliza las herramientas de inteligencia artificial de Anthropic, meses después de que la empresa fuera designada como un riesgo de seguridad nacional.

El Pentágono “ha dejado de utilizar los productos de Anthropic”, le informó un funcionario a la BBC.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó a Anthropic como un peligro para la cadena de suministro del país en febrero y anunció que el Pentágono dejaría de utilizarla a finales de agosto. No está claro por qué se habría producido el retraso.

Varias personas familiarizadas con el tema le dijeron a la BBC que, hasta la semana pasada, el Pentágono seguía utilizando el modelo Claude de Anthropic en investigación, análisis y recopilación de inteligencia, así como en operaciones militares contra Irán.

Se consideraba una herramienta fundamental para procesar grandes cantidades de información, dijeron estas personas.

Entre ellas se encuentran exfuncionarios de defensa nacional estadounidense y contratistas que han trabajado de cerca con el Pentágono, específicamente en el ámbito de la inteligencia artificial (IA).

Un portavoz de Anthropic rechazó hacer comentarios cuando se le preguntó sobre el asunto.

Los detalles sobre el cese total del uso de las herramientas de Anthropic por parte del Departamento de Estado no se habían dado a conocer anteriormente.

El gobierno y las fuerzas armadas de EE.UU. llevaban desde 2024 utilizando los servicios de la empresa, y fue la primera firma de IA avanzada en implementar sus herramientas en agencias gubernamentales que realizan trabajo clasificado.

Sin embargo, a principios de este año, el Pentágono presionó a la compañía para que eliminara sus medidas de seguridad en Claude y les diera a las fuerzas armadas acceso sin restricciones a sus productos de IA.

Cuando Anthropic se negó, alegando preocupaciones sobre la vigilancia masiva y las armas autónomas, Hegseth la calificó de “riesgo para la cadena de suministro de seguridad nacional”, una ley que por lo general se reserva para empresas sede en países que representan una amenaza para Estados Unidos.

Anthropic tachó la medida de “sin precedentes e ilegal” y demandó al gobierno de Donald Trump en un intento por revocar dicha designación.

Getty Images El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Heghset, han descalificado a Anthropic en declaraciones públicas.

El sistema Maven

Mientras la batalla legal avanza en los tribunales, el Pentágono ha firmado contratos con otras importantes empresas tecnológicas, entre ellas Google, xAI y OpenAI.

En los últimos meses las herramientas de OpenAI se han ido adoptado de manera más generalizada en algunos departamentos militares, según dos personas familiarizadas con el uso de la IA en el Departamento de Defensa

La declaración del Pentágono de este lunes se ha producido en respuesta a una pregunta de la BBC sobre su uso de Anthropic, después de que varias personas afirmaran en entrevistas que Claude seguía utilizándose ampliamente.

Según diversas fuentes, estaba integrado en una plataforma de datos más amplia utilizada por el Pentágono llamada Maven Smart System.

Maven, operado por la firma tecnológica de análisis Palantir, es la principal plataforma del Pentágono para organizar información de inteligencia y otros datos.

Lauren Kahn, analista de alto nivel del Centro de Seguridad y Tecnología Emergente de Georgetown (EE.UU.), señaló que, debido a que Claude estaba profundamente integrado en Maven, habría sido difícil eliminarlo rápidamente del sistema.

“El hecho de que el Pentágono haya tardado hasta ahora en eliminar todo uso de Claude en el sistema indica que estas cosas no son simplemente de ‘conectar y usar'”, afirmó.

“Una vez que se integran, puede ser complicado eliminarlas”, agregó Kahn, antigua funcionaria de Defensa de EE.UU.

La BBC habló con contratistas de defensa especializados en IA que han trabajado en estrecha colaboración con el Pentágono, así como con exfuncionarios de defensa nacional y otras personas familiarizadas con el uso de la inteligencia artificial por parte del Pentágono.

Varios de ellos hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados para dar declaraciones a los medios de comunicación.

Cuando Hegseth ordenó inicialmente que se dejara de utilizar Anthropic en el gobierno, “existía preocupación por pasar de Anthropic a OpenAI” y otras herramientas, dijo un exfuncionario de alto rango de la defensa de EE.UU.

Hegseth fijó un plazo de seis meses para dejar de utilizar Anthropic el 27 de febrero, un día antes de que EE.UU. e Israel atacaran a Irán.

Los empleados del Pentágono continuaron utilizando las herramientas Claude de Anthropic, incluidos sus potentes modelos Mythos, “durante todo el período de la controversia” con la empresa, señaló una de las fuentes entrevistas.

Claude se utilizó en particular para la recopilación y el análisis de inteligencia, incluso a través del sistema Maven de Palantir, según indicaron varias personas con conocimiento del caso.

Palantir, que está especializada en tecnología de defensa, fue fundada por Peter Thiel, el multimillonario aliado del presidente Trump.

Getty Images Recientemente, el jefe de Anthropic, Dario Amodei, se reunió con el presidente Donald Trump y líderes de las tecnológicas de EE.UU. en la Casa Blanca.

¿Qué hacen con IA?

Fuentes familiarizadas con el uso de esta tecnología indicaron que los analistas y otros funcionarios de defensa recurrían a Maven para acceder a datos visuales y organizarlos, incluyendo imágenes satelitales y grabaciones de drones.

Posteriormente, los datos se introducían en Claude y otros modelos de lenguaje de gran escala para tareas como la identificación de posibles objetivos militares.

Según una fuente a la que Palantir le hizo una demostración de Maven a principios de este año, los funcionarios echaban mano con frecuencia de esta tecnología para compilar informes de una página que se transmitían a los niveles superiores de la cadena de mando.

Algunos países aliados de Estados Unidos también utilizan Maven para compartir información de inteligencia con el gobierno de Trump.

El enfrentamiento de Anthropic con el Pentágono se produce en un momento en que las relaciones con la Casa Blanca parecen estar mejorando. Trump se reunió dos veces con el director de Anthropic, Dario Amodei, en la Casa Blanca la semana pasada.

Tras una de las reuniones con Trump y otros líderes del sector tecnológico, Amodei dijo que aún le preocupaban los riesgos que plantea la IA.

“Aún se está discutiendo cómo abordar esos riesgos”, les dijo Amodei a los periodistas en la Casa Blanca, con Trump a su lado. Pero “si trabajamos con el presidente, podemos ganar de manera segura”, agregó.

Trump procedió entonces a elogiar a Amodei, diciendo que es “genial” y “fantástico”.