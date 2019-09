Huracán Dorian: al menos cinco muertos en Bahamas por el paso del ciclón más devastador en azotar el archipiélago desde que se tienen registros

Mulice King, habitante de Nassau, hablaba por teléfono con su madre que vive en Ábaco cuando la llamada se cortó de repente.

“El último mensaje que me dio fue que el tejado de la casa había sido arrancado y que estaban a la intemperie. Después la volví a llamar y no hubo respuesta”, dijo King al diario de Bahamas The Tribune.

“Después mi hermano publicó un video diciendo que habían perdido todo. Grababa cómo las casas de todos los vecinos habían desaparecido. Partes de las casas volaron y fueron a parar a los jardines de otras personas”, relató.

La Cruz Roja pronostica “importantes necesidades humanitarias” en las Bahamas tras el paso del huracán y cree que “puede no haber más agua potable disponible en Ábaco”, dijo su portavoz Matthew Cochrane a la BBC.

El huracán Dorian tocó tierra este domingo en el norte de Bahamas, como un poderoso ciclón de categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson (de un máximo de 5) con “vientos catastróficos” de 295 km/h, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

Tocó primero tierra a las 12:40 hora local, (16:40 GMT) en Elbow Cay, en las Islas Ábaco.

Más tarde, a las 14:00 hora local (18:00 GMT), el ojo del huracán volvió a tocar tierra en la isla Gran Ábaco cerca de Marsh Harbour y luego se dirigió “con toda furia” hacia Gran Bahama, donde continúa causando importantes daños este lunes.

En el extremo oriental de esa isla, Dorian tocó tierra por tercera vez a las 23:00 hora local (03:00 GMT).

Un residente le dijo a Newsday que las autoridades les dijeron que se prepararan “para lo absolutamente peor”.

Las autoridades de Gran Bahama reconocieron que no pueden hacer nada para rescatar a las cientos de personas que han pedido ayuda por estar aisladas en zonas inundadas, dado que las condiciones atmosféricas hacen imposible la salida de los equipos de emergencia.

“Las cosas no están bien en Gran Bahama en este momento”, dijo este lunes Kwasi Thompson, el ministro de Estado responsable de Gran Bahama citado por el diario Miami Herald.

“Las condiciones son catastróficas. Tenemos partes de la isla que están completamente bajo el agua, donde el agua ya ha subido hasta la cintura”.

Las autoridades de Bahamas no brindaron de forma inmediata información oficial de los daños humanos o a infraestructuras, ya que el ciclón se encuentra todavía en la zona y se espera que siga afectando con fuerza durante este lunes a Gran Bahama, a unos 100 km de Florida.

El huracán se desplaza lentamente a unos 2 o 3 km/h hacia el oeste, debilitado desde este lunes a categoría 4 (con vientos de unos 250 km/h) pero con la predicción de que siga siendo “un poderoso huracán durante los próximos dos días”, dijo el NHC.

Dorian mantiene en alerta a los estados surorientales de Estados Unidos.

Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur han declarado el estado de emergencia.

Se espera que el huracán se acerque a las costas de Florida en la noche del lunes y a primera hora del martes.



El ministro de Exteriores de Bahamas, Darren Henfield, dijo a la emisora estatal ZNS que las autoridades rescataron a personas de edificios dañados durante una pausa en la tormenta y que la mayoría fueron trasladados a un centro gubernamental que funciona como refugio.

“Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo”, dijo Henfield. “Estamos tranquilos”.

UPDATE: Minister of Foreign Affairs and North Abaco MP, the Hon. Darren Henfield, on recent evacuations and the state of the Abacos.#HurricaneDorian2019 #ZNSStormWatch #znsonline #znsnews pic.twitter.com/IjVonGvkMw

— ZNS Bahamas (@ZNSBahamas242) September 1, 2019