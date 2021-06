Estados Unidos otorgará 6 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus para Latinoamérica y el Caribe, a través de Covax

La Casa Blanca publicó este jueves 3 junio una declaración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la distribución mundial de vacunas que anunció recientemente.

“Hoy brindamos más detalles sobre cómo asignaremos las primeras 25 millones de esas vacunas para sentar las bases de una mayor cobertura mundial y abordar los aumentos repentinos reales y potenciales, la alta carga de enfermedades y las necesidades de los países más vulnerables”, cita la declaración.

Añade que al menos el 75 por ciento de estas dosis, casi 19 millones, se compartirán a través del mecanismo Covax, incluidas aproximadamente 6 millones de dosis para América Latina y el Caribe.

Agrega también que aproximadamente 7 millones serán para el sur y sureste de Asia y aproximadamente 5 millones para África, trabajando en coordinación con la Unión Africana y los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Las dosis restantes, más de 6 millones, se compartirán directamente con los países que experimenten aumentos repentinos, los que estén en crisis y otros socios y vecinos, incluidos Canadá, México, India y la República de Corea.

“Compartimos estas dosis no para obtener favores ni obtener concesiones. Compartimos estas vacunas para salvar vidas y liderar el mundo para poner fin a la pandemia, con el poder de nuestro ejemplo y con nuestros valores. Y continuaremos siguiendo la ciencia y trabajando en estrecha cooperación con nuestros socios democráticos para coordinar un esfuerzo multilateral, incluso a través del G7”, cita la declaración de Biden.

Agrega que un liderazgo estadounidense sólido es esencial para poner fin a esta pandemia ahora y para fortalecer la seguridad sanitaria mundial para el mañana, para prevenir, detectar y responder mejor a la próxima amenaza.

Afirma que “Estados Unidos será el arsenal mundial de vacunas en nuestra lucha compartida contra este virus. En los próximos días, a medida que nos basamos en la experiencia de distribuir las dosis de vacuna anunciadas hoy, tendremos más detalles para proporcionar sobre cómo se compartirán las dosis futuras. Y continuaremos haciendo todo lo posible para construir un mundo más seguro y protegido contra la amenaza de las enfermedades infecciosas.”

Sabrina Singh, subsecretaria de Prensa de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, publicó en su cuenta de Twitter que esta mañana, en llamadas separadas, la funcionaria habló con presidentes de varias regiones para informar que comenzará la distribución de vacunas.

Harris habló con el primer ministro de India, Narendra Modi; el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei y el primer ministro Keith Rowley.

A ellos se les notificó que la administración Biden comenzará a compartir las primeras 25 millones de dosis de vacunas en sus países, según la publicación de Singh.

.@VP this morning, in separate calls, spoke to PM Narendra Modi, President Andres Manuel Lopez Obrador, President Alejandro Giammattei, and PM Keith Rowley, notifying each leader that the admin will begin sharing the first 25M doses of vaccines to their countries.

