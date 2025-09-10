Trump salió a cenar para mostrar que ya hay seguridad en Washington y lo abuchearon

El martes 9 de septiembre, el presidente Donald Trump e integrantes de su gabinete salieron a cenar en Washington D. C. para demostrar que sus medidas han devuelto la seguridad en la ciudad, luego de haber desplegado a la Guardia Nacional.

El presidente caminó hacia un reconocido restaurante de mariscos en el noreste de la capital norteamericana. Antes de entrar al recinto, aprovechó la oportunidad para hablar con los medios de comunicación y reforzar su mensaje de que Washington era segura de nuevo, gracias a sus esfuerzos. A los medios estadounidenses, el presidente declaró que, hace unos meses, nunca se había parado así en medio de una calle, pero que ahora sí podía hacerlo.

Entre sus acompañates se encontraba el vicepresidente, J. D. Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Después de sus declaraciones, entraron al restaurante.

Un video de Newsweek se difundió cuando Trump saludaba a algunos de los comensales del recinto, quienes aplaudían en su favor. Sin embargo, otras personas dentro del lugar lo estaban abucheando.

Un grupo de personas lo esperaron, agitando banderas de Palestina mientras gritaban “¡Liberen D. C.! ¡Liberen Palestina”. Después de eso, tacharon a Trump de actuar de la misma manera que los líderes autoritarios del siglo XX.

Como aparece en el video conseguido Newsweek, el presidente permaneció quieto, observando a los manifestantes, antes de llamar al Servicio Secreto y seguridad del restaurante para escoltarlos fuera del recinto. En redes sociales, Code Pink, un grupo activista feminista, tomó el crédito por la protesta.

El plan de seguridad de Trump

A partir de agosto, de acuerdo con un reporte de Newsweek, Donald Trump declaró una emergencia de seguridad pública y, además de sacar las tropas a la calle, federalizó la policía local. Estos son los recientes intentos del presidente de reducir la delincuencia en la ciudad.

En el mismo reporte, Newsweek explicó las intenciones de Trump de replicar este esquema en distintas ciudades, específicamente demócratas. Entre ellas, Baltimore, Nueva Orleans y Chicago.