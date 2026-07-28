Un excursionista se empaló con su bastón y caminó 16 km para buscar ayuda

David Cifaldi y dos de sus amigos llevaban unas siete horas subiendo la montaña más alta de Montana el 20 de julio cuando él resbaló en una roca y se cayó. Vio uno de sus bastones de senderismo en el suelo, pero el segundo no aparecía por ninguna parte.

Luego se dio la vuelta. Algo no estaba bien.

“Oh”, recordó. “Tengo esta cosa clavada y me sobresale del cuerpo”.

Cifaldi, de 32 años, se había empalado con el bastón. De inmediato entró en modo enfermero: Cifaldi es enfermero especialista en heridas en el Hospital Regional St. Vincent en Billings, Montana.

El bastón estaba clavado en ángulo en su músculo lateral izquierdo, debajo de su axila, y salía por su espalda. No sentía dolor, no había sangre, podía respirar profundo y podía sentir el bastón de senderismo a través de su piel. Estaba entre unos 3 y 4,8 kilómetros de la cima del pico Granite, a una altitud de unos 3900 metros.

Los tres amigos habían comenzado su ascenso a las 2 a. m. con planes de acampar por la noche en la meseta Froze-to-Death y luego coronar la montaña. Cifaldi había llegado a la meseta varias veces, pero nunca a la cima. Su amigo Jesse Ross, quien ya había llegado a la cima con éxito en ocasiones anteriores, guiaba a Cifaldi y a otro amigo, Brad Reich, montaña arriba.

Llegaron a la meseta al amanecer.

“Cuando llegas ahí, te sientes como si estuvieras en El señor de los Anillos o algo así”, dijo Cifaldi en una entrevista el lunes. “Son solo montañas y verdor”.

Todos avanzaban a buen ritmo en ese momento. El clima era perfecto –alrededor de 18 grados Celsius y soleado, sin viento– y la cima estaba al alcance. Entonces Cifaldi perdió el equilibrio.

Mientras un amigo enviaba una señal de auxilio por medio de un teléfono con GPS, el otro tomaba fotografías de la herida para que Cifaldi pudiera evaluarla.

“Estaba bastante seguro de que no estaba en mi pecho ni en el pulmón”, dijo.

Con la esperanza de evitar un costoso rescate de la montaña en helicóptero, caminó un poco y descubrió que no estaba mareado, y les dijo a sus amigos: “Creo que podemos salir de aquí”.

Y así lo hicieron.

Con los equipos de búsqueda y rescate a la espera, los tres amigos emprendieron con lentitud el descenso de la montaña, y tardaron unas seis horas en llegar al inicio del sendero en Mystic Lake. Ross iba adelante para advertir a cualquier excursionista que Cifaldi bajaba por el sendero con una herida de aspecto “espantoso”, pero para asegurarles que por lo demás estaba bien. Reich iba muy de cerca vigilando la punción después de que Cifaldi le diera un curso intensivo de medicina de urgencias.

Cruzaron campos de rocas y tramos de nieve, y tomaban descansos de vez en cuando. A las 3:30 p. m., después de caminar unos 16 kilómetros, Cifaldi estaba en una ambulancia de camino al hospital más cercano.

Incluso herido, Cifaldi se sentía a salvo: tenía a dos amigos “firmes como una roca” que nunca titubearon, dijo. Supo que iba a estar bien cuando se detuvieron a la mitad del descenso para comer algo y “empezaron a hacer chistes sobre el shish kebab”, dijo Cifaldi. “Al final, me llamaban ‘Bob’ mientras salíamos”.

Para cuando Cifaldi llegó a un pequeño hospital cerca de la montaña, el bastón había estado dentro de él durante siete horas. Le suplicó a una enfermera especializada que se lo sacara, pero ella le dijo: “Si sangras, no puedo ayudarte”.

Así que lo trasladaron a un hospital que conocía bien: el suyo. Rechazó ir en ambulancia e hizo que sus amigos lo llevaran allí en auto.

Cuando llegó a la sala de emergencias, dijo Cifaldi, era “un tipo muy popular”. Se pusieron a trabajar en él rápidamente, le hicieron radiografías y análisis de sangre. Sus médicos querían programarlo para cirugía, pero al haber otro caso de traumatismo antes que él, tendría que esperar dos horas.

“En ese punto yo estaba harto”, recordó. “Yo decía: por favor, que alguien solo me quite esta cosa”.

Así que los médicos lo indujeron a una sedación consciente, en la que el paciente está despierto pero totalmente anestesiado, y le sacaron el bastón. Mientras lo retiraban, los médicos le insertaron un tubo para drenar el área.

“Cuando volví en mí, esa fue la primera vez que sentí dolor”, dijo Cifaldi. Estaba decidido a volver a trabajar al día siguiente, pero los médicos le ordenaron descansar durante una semana.

Cifaldi volvió al trabajo el lunes, un poco adolorido, un poco cansado, pero agradecido. Habló con un terapeuta sobre el accidente para que le ayudara a procesarlo todo. Tres centímetros más adentro “y estaría muerto, o al menos en grave peligro”, dijo.

Su mayor lección tras el calvario: tener una manera de contactar a los servicios de emergencia.

“No soy un excursionista aficionado. Estoy en forma y soy activo”, dijo. “Estaba entrenando para correr un maratón cuando pasó todo esto. Y simplemente fue un accidente extraño”. Tener una forma de comunicarse con un equipo de búsqueda y rescate “hizo toda la diferencia del mundo”.

Además de adolorido, Cifaldi se siente mal de que sus amigos no hayan llegado a la cima.

“Íbamos a lograrlo, al 100 por ciento, no había duda. Todo era perfecto”, dijo. “Espero que el año que viene pueda decir: oigan, regresé y lo logré”.

Remy Tumin es reportero del Times y cubre noticias de última hora y otros temas.