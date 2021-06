VIDEO: Puente peatonal colapsa en Washington y deja varios heridos

El derrumbe de un puente peatonal al noreste de Washington D.C. dejó como saldo cinco personas heridas, según confirmaron los bomberos. Esta estructura, localizada en Kenilworth Ave colapsó debido a una colisión que sacó al puente de sus anclajes.

Cinco personas resultaron heridas debido a este incidente y fueron transportadas a un hospital cercano para recibir atención médica. A pesar de esto, sus lesiones no fueron peligrosas y ninguna vida corrió peligro, aclaró Chris Geldart, alcalde asistente para la seguridad pública.

El vehículo que estuvo involucrado en este incidente fue un camión de aproximadamente 4 metros de largo que transportaba diésel. Las autoridades establecieron que investigan para determinar la culpabilidad del piloto en el percance.

De igual manera, debido a este desafortunado accidente, el tránsito vehicular del sector colapsó al tener una fila de carros de varios kilómetros de largo detrás lugar del suceso.

Según las investigaciones preliminares, el siniestro ocurrió alrededor de las 12 horas y provocó el cierre de todos los carriles de la autopista DC-295. Asimismo, se espera que esta vía permanezca cerrada hasta el jueves, mientras las autoridades correspondientes terminan la investigación y limpian los escombros.

Las autoridades informaron que este puente fue inspeccionado por última vez en febrero y durante este chequeo de rutina no se encontraron problemas en su estructura.

BREAKING: A pedestrian bridge collapsed in Northeast Washington DC, blocking I-295 and leaving at least three people with injuries pic.twitter.com/CpdahIvQz8

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 23, 2021