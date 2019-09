EE. UU. elabora guía de crecimiento económico y prosperidad para Centroamérica

La precarias condiciones en la provincia sumado al desempleo se convierten en el principal factor de expulsión en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El asesor para Asuntos del Hemisferio Occidental del presidente de EE. UU., Donald Trump, Mauricio Claver-Carone, afirmó este jueves que su país y las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica trabajan en una “guía de crecimiento económico y prosperidad” para alcanzar el desarrollo de esta región y reducir la migración por razones económicas.

El funcionario estadounidense expuso que la idea del plan es “crear empleos e inversiones que beneficien a EE. UU. y a estos países”, por lo cual el modelo de ayuda ya no será como se conoce tradicionalmente “que es dar un cheque a una oenegé”.

No obstante, Claver-Carone afirmó que la puesta en marcha de esta guía ocurrirá una vez los flujos de migración irregular haya descendido, aunque no como una condición, sino como una consecuencia lógica de las medidas de seguridad que ha implementado ese país para impedir el ingreso de migrantes que solicitan asilo.

“Los flujos van a disminuir —entonces— podemos comprometernos a crear un proceso legal de desarrollo económico con una agenda y un plan que queremos anunciar con estos países amigos y aliados, —para— invertir en el desarrollo y crecimiento económico”, apuntó Claver-Carone, en una conferencia de prensa vía telefónica desde EE. UU.

“Se acabó el tiempo de las bandas criminales”

En la conferencia, el asesor del presidente Trump advirtió que las medidas de seguridad en la frontera sur se han incrementado “sustancialmente”. Esto, considera, sumado a la serie de acuerdos que se han firmado con México, Guatemala, El Salvador y Honduras hará imposible que las bandas criminales sigan traficando personas que, con motivaciones económicas, llegan a EE. UU. pedir asilo.

A criterio de Claver-Carone, hasta hoy las bandas criminales se han aprovechado de los “agujeros” que hay en la ley de asilo estadounidense para “tergiversarla” y llevar a miles de personas a EE. UU. Agregó que prueba de ello es que menos del 10 por ciento de las solicitudes de asilo que reciben se conceden.

“El mensaje está claro, que los tiempos de tergiversar la ley, los tiempos en que estos grupos criminales que manipulan vidas inocentes de niños y niñas mintiendo para llegar a EE. UU., esos tiempos se acabaron”, aseveró.

El funcionario añadió que los cambios implementados en las normativas estadounidenses permitirán negar el asilo y devolver a cualquier solicitante que llegue a EE. UU. hacia un país por el que haya transitado.

Esta disposición se aplicará, incluso, a solicitantes de asilo de países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, regímenes que el mismo EE. UU. considera dictatoriales, puesto que quienes huyan por persecución de estas naciones tendrían que pedir asilo en un país centroamericano porque a entender de Claver-Carone, no habría razón para sentirse perseguido ya fuera de sus países de origen.

“Esas personas no serían perseguidas en otros países. El único país del mundo donde una persona ya no es perseguida no sería solo es EE. UU., sino —puede ser— uno de tránsito. Por lo cual si una persona huye de Cuba y transita por Honduras, por ejemplo, ya no sería perseguido en este país”, apuntó.

“Importante resolución de la CC”

El asesor personal de Trump también se refirió al acuerdo migratorio firmado entre Guatemala y EE. UU. el cual al igual que los signados con otros países, aseguró, “hemos estado progresando”.

Calificó de “importante” la reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad que dictaminó que dicho acuerdo puede seguir su trámite siempre y cuando lo apruebe el Congreso, ya que “permite que siga adelante” el proceso para su implementación.

“Estamos comprometidos, al igual que el Ejecutivo de Guatemala, en asegurarnos que la implementación sea consistente con lo que promulgó la Corte de Constitucionalidad que sí permite que se implemente y siga adelante con ciertas condiciones las cuales estamos comprometidos a cumplir”, afirmó Claver-Carone.

Además, invitó al Gobierno de Guatemala a que a las conversaciones donde se discute este convenio se invite al presidente electo Alejandro Giammattei —con quien han sostenido conversaciones positivas y productivas— y a su equipo de trabajo porque el acuerdo debe ser “transparente y claro y no tenemos nada que esconder”.

Claver-Carone, incluso, dijo que los documentos deben darse a conocer a “todo el pueblo de Guatemala”.

Ni el Gobierno ni el equipo del presidente electo han respondido a una solicitud de comentarios que al respecto solicitó Prensa Libre.

