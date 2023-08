Estados Unidos espera una segunda vuelta electoral “libre y transparente” en Guatemala, dice Brian Nichols

La primera vuelta de las generales guatemaltecas dio como ganadores a la ex primera dama Sandra Torres y al candidato de Semilla, Bernardo Arévalo de León. Este último, lidera las encuestas de intención de voto.

Ambos competirán en la segunda vuelta del 20 de agosto para sustituir a Giammattei, aunque la Fiscalía ha estado intentando inhabilitar al partido de Arévalo de León por un supuesto caso de corrupción calificado de montaje por amplios sectores.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha condenado la “persecución política” contra Semilla, mientras que Estados Unidos ha ido subiendo progresivamente el tono y ha llegado a señalar que lo que ocurre en Guatemala es propio de las “dictaduras”.

La cúpula del Ministerio Público de Guatemala está sancionada por Estados Unidos por corrupción.

The United States looks forward to the August 20 Guatemalan presidential runoff election and the exercise of Guatemalans’ democratic rights through a free, fair, transparent, and peaceful process. The real power of democracy comes from respecting the will of the people.

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) August 18, 2023