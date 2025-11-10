Escenario
“Fanáticos cantando, no algoritmos comprando”: Mundo Arjona anuncia nueva forma para adquirir boletos de Ricardo Arjona
A pocos días de que Ricardo Arjona anunciara la incorporación de cuatro nuevas fechas para sus conciertos en Guatemala, Mundo Arjona presentó una modalidad distinta para adquirir los boletos.
Ricardo Arjona expande a 27 su residencia en Guatemala, mientras que Mundo Arjona busca innovar en la compra segura de entradas a sus últimos cuatro conciertos. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)
Luego de los primeros siete conciertos —de los ahora 27 programados en el país para su residencia Lo que el Seco no dijo—, la empresa Mundo Arjona anunció un nuevo método para adquirir entradas para las fechas agregadas, en el cual aseguran que solo los humanos podrán comprar, no los algoritmos.
El anuncio surgió tras el descontento manifestado por seguidores del cantautor debido al proceso de compra de entradas, así como por al menos 10 denuncias presentadas ante el Ministerio Público por estafas a compradores de otros países.
Para esta nueva venta, se espera una disponibilidad de al menos ocho mil 192 cupos adicionales, de acuerdo con el aforo del recinto, lo que brinda una nueva oportunidad a los seguidores que no pudieron asistir a los primeros conciertos de presenciar el regreso de Ricardo Arjona a los escenarios internacionales.
En el anuncio del 6 de noviembre, Arjona señaló que intentaron programar más fechas, pero “no ha sido fácil”, aunque recalcó que el inicio de su residencia en el país “muestra que todavía hay muchas cosas que me toca vivir parado en un escenario”.
Las fechas habilitadas van del jueves 11 al domingo 14 de diciembre de 2025. Mundo Arjona subrayó que, en esta ocasión, buscan “fanáticos cantando, no algoritmos comprando”, por lo que anunciaron una nueva plataforma para la compra de boletos.
“Así deberían ser todos los conciertos”, señala la publicación que anuncia la primera venta de entradas solo para humanos, es decir, los algoritmos no podrán adquirir boletos. La aplicación fue diseñada y desarrollada por Tools for Humanity, empresa tecnológica fundada por Sam Altman (director ejecutivo de OpenAI) y Alex Blania.
“Desde Guatemala, y con la residencia de Ricardo Arjona, arranca una nueva forma de vivir la música: 100% humana”, añade el comunicado.
La plataforma World, una herramienta y aplicación vinculada a World Network, permite el acceso a esta modalidad. Según su descripción, “se puede usar para almacenar de manera segura tu World ID, intercambiar activos digitales y acceder al ecosistema de mini apps”. Esta aplicación requiere verificación de humanidad.
De acuerdo con World.latam y Mundo Arjona, estos son los pasos para obtener un boleto:
- Abre tu World App (disponible en App Store y Play Store).
- Verifica tu humanidad con World ID (vigencia: últimos 30 días).
- Entra a la Mini App de Ofertas → Mundo Arjona.
- Obtén tu código exclusivo.
- Ingresa a mundoarjona.com y adquiere tu boleto.
Con estos pasos se establece el mecanismo de compra para las nuevas fechas. Hasta el cierre de esta nota, el artista no ha hecho referencia en sus redes sociales sobre cuándo se habilitará la venta.
Se conoce de forma preliminar que podría realizarse una venta presencial de boletos en Ciudad Cayalá, aunque aún no se ha indicado en qué fecha ocurriría.