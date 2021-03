Globos de Oro: “Minari” gana como “Mejor película de habla no inglesa”, categoría en la que “La Llorona” estaba nominada

"Minari", del director Lee Isaac Chung, fue la ganadora del Globo de Oro en la categoría “Mejor película de habla no inglesa”. (Foto Prensa Libre: www.filmaffinity.com).

La película Minari, del director Lee Isaac Chung, fue la ganadora del Globo de Oro en la categoría “Mejor película de habla no inglesa”, en la que también competía “La Llorona”, de Jayro Bustamante. Aunque el filme guatemalteco no fue galardonado, ha marcado la historia de Guatemala y Centroamérica al ser la primera producción de la región en estar nominada en los Globos de Oro.

En una conferencia de prensa vía streaming, el equipo de producción de La Llorona agradeció el apoyo que se ha dado a la película. Bustamante dijo que con el camino que ha recorrido el filme guatemalteco está seguro que otros productores y cineastas pronto estarán en el mismo lugar. Además, comentó que más de dos mil personas han sido parte de este proyecto que marca la historia del país.

La actriz Margarita Kenéfic confesó que hubieran querido ganar el reconocimiento, pero les ha gustado llevar el nombre de Guatemala al extranjero. La película es una forma de encarar el pasado de Guatemala con amor y pasión por la creatividad.

“La guerra tiene un montón de víctimas y aristas, nosotros apenas estamos contando nuestras historias. Hay pocas películas y todos los temas son interesantes de contar, dependiendo con la honestidad que se trabaja”, agregó Bustamante.

Minari es un drama sensible y a veces cómico que aborda el relato de David, un niño estadounidense con ascendencia coreana quien llega a vivir junto a su familia a una granja en la zona rural de Arkansas.

En esta película el director Lee Isaac Chung se basó en su historia personal y la de sus padres, quienes migraron desde Corea del Sur a Arkansas para perseguir el denominado Sueño americano.

La categoría de “Mejor película de habla no inglesa” contempla largometrajes con al menos un 51% de diálogos en otro idioma que no sea el inglés. Además, no es necesario que las películas seleccionadas hayan sido estrenadas previo a la premiación de los Globos de oro en Estados Unidos, según apuntan los criterios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

“La Llorona” deja huella

Aunque no ganó el premio, La Llorona ya ha marcado la historia de Guatemala y Centroamérica, al ser la primera película en estar nominada en los Globos de Oro. “Fue la primera vez en estar nominados en los premios Goya como país. Fue la primera vez en estar nominados en los Globos de Oro como país y como región, porque Centroamérica nunca había tenido una entrada (…). Y fue la primera vez en ser semifinalistas en los Óscar”, dijo Bustamante en una entrevista a EFE.

Luego de esta premiación, el equipo de La Llorona pone sus ojos en los Premios Óscar, debido a que son parte del listado de las 15 producciones precandidatas a Mejor Película Internacional. Las nominaciones se conocerán el próximo 15 de marzo.

“Tenemos ganas de que estas lecciones sirvan para después enseñárselas a más gente, con esa esperanza de que, si ya se abrió la puerta, otras historias centroamericanas vengan después”, dijo el cineasta.

Al cuestionarle cómo ha obtenido tantos triunfos La Llorona, Bustamante mencionó que, en parte, podría ser porque, aunque alude a un tema loca, también toca asuntos globales, como la impunidad porque s algo que todos hemos dejado pasar y todos hemos permitido.

“Esta imposición de la cultura occidental barriendo y borrando otras es algo de lo que hacemos parte. Hay una historia universal, detrás de esta historia tan local, y, sobre todo, creo que en la mente de cualquiera el acto de horror más grande que podemos cometer es un genocidio (…) Seguir negando un genocidio es negar el sufrimiento de un pueblo. Y como es un pueblo indígena, no importa”, indicó.

La historia

La película se ha convertido en un audiovisual histórico. Con “La Llorona”, Bustamante tejió una historia desde el suspenso para abordar cómo el insulto “comunista” —dirigido a quienes velan por los derechos humanos, según cuenta— sigue presente en las dinámicas del país.

“La gana era hablar de ser comunista como insulto en el país y de las deformaciones de ese insulto. En Guatemala, el comunista es el enemigo del Estado y también se usa contra los defensores de los derechos humanos. Cuando te pones a pensar que en Guatemala se usa un insulto así, podés entender que un genocidio pueda pasar en el país. Eso me llevó a hablar del genocidio, de la impunidad, de cómo se fueron dando los juicios sobre esos crímenes”, dijo Bustamante en una entrevista a El País.

¿En dónde ver La Llorona?

Por medio de redes sociales, Jayro Bustamante anunció que La Llorona regresa a las salas de cine de Cinépolis y Cinemark a partir del 25 de febrero. Para saber los horarios, es importante verificar la cartelera de dichos cines.

Además, puede ver la película en línea, por medio de la plataforma mowies. Puede rentar la producción por Q40.85 durante 48 horas o comprarlo por Q163.