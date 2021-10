Ozzy Osbourne dice que Satanás lo salvó de contraer covid-19

“Mi esposa tenía el virus, mi hija tenía el virus y yo nunca lo contraje. ¡Ser un adorador del diablo tiene sus ventajas!”, son las declaraciones recogidas por la revista.

Sin embargo, se hizo evidente que el roquero estaba bromeando con estas declaraciones, ya que es bien sabido que su adoración por el diablo es más un sello de marca que una devoción real.

Aunque el músico de 72 años no ha contraído el covid-19, su salud se ha visto afectada en los últimos años por otros padecimientos.

“Estos dos últimos años he estado en un estado terrible. Estoy luchando con este cuello roto, parece que me van a volver a operar. Estoy en fisioterapia en este momento”, contó Osbourne.

A pesar de eso, el intérprete sigue activo en la música y espera lanzar pronto el seguimiento a su álbum No Ordinary Man, lanzado en 2020, que tendrá 15 canciones y todavía es un trabajo en progreso que contará con invitados como Eric Clapton, Jeff Beck y Zakk Wylde.

“Tendrá un tono similar al de Ordinary Man pero no puedo describirlo por completo porque no lo he escuchado por un tiempo porque sigue yendo a la siguiente persona para agregar sus partes”.

Esta nueva producción tiene varios años detenida y se espera que sea un resurgimiento musical para Osbourne, quien tiene una carrera artística de más de cinco décadas.