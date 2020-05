Remueven al director del Museo Nacional de Arte Moderno “Carlos Mérida”, Rudy Cotton

El artista Rudy Cotton estuvo a cargo de la dirección del Museo de Arte Moderno "Carlos Mérida" por 3 años. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El artista visual Rudy Cotton llegó a la dirección del Museo de Arte Moderno “Carlos Mérida” en el 2017, con la ilusión de darle la importancia que merece el arte y cultura en Guatemala. Así como recuperar el estado e imagen del museo. Sin embargo, el pasado 28 de mayo recibió su carta de remoción en donde no se le explicó los motivos de su despido.

“El jueves llegó una carta en donde me hacían ver la cancelación de mi relación laboral con el museo. No explicaban ningún motivo, pero los funcionarios públicos tienen la facultad para remover y renombrar personal. La verdad, me tomó por sorpresa la decisión, porque justamente en esa semana estaba pensando en los proyectos pendientes y en la agenda del Museo. Yo siempre llegué a esa institución con el deseo de trabajar y hacer lo mejor”, dice Cotton.

Por medio de un comunicado, publicado en la fanpage de Facebook del museo, Cotton agradeció a todas las personas amantes del arte: artistas, centros culturales, fundaciones, corporaciones, universidades, embajadas, galerías de arte, medios de comunicación, equipo operativo del MUNAM y al público, por el apoyo para rescatar la imagen del museo.

Su legado

Para el artista, además de las exposiciones logradas y las mejoras en las instalaciones, uno de los máximos legados que dejó para la historia del arte guatemalteco, al estar al frente del museo, fue la edición del libro Colección Patrimonio Nacional de Guatemala. La única realizada desde la fundación del museo hace 52 años, según explica en el comunicado.

“El libro no pretende ser una antología de las artes visuales guatemaltecas en el contexto de 100 años de modernidad, sino una documentación de la colección que el Museo Nacional de Arte Moderno “Carlos Mérida” atesora como patrimonio nacional”, se lee en la publicación.

Para Cotton, el próximo proyecto que tenía programado era la reparación del techo del museo, ya que cuando llueve presenta problemas de colación de agua. “Ayer, con estas lluvias, estaba pensando en eso. Recuerdo que cuando uno entraba veía el agua en el suelo y nos tocaba mover pinturas para que no se arruinaran. No lo pudimos arreglar antes porque no teníamos presupuesto. Espero que ahora le presten atención y le den la importancia que merece”, indica.

El artista también espera que las próximas autoridades continúen con la reparación de la pieza “Música Grande”, una de las favoritas de Efraín Recinos. Comenta que en febrero fueron despedidos los dos especialistas que estaban a cargo de la restauración.

Próximos proyectos

Cotton explica que se siente tranquilo y satisfecho con los avances que logró en el museo. A pesar de los escasos recursos y dificultades, mejoró la imagen y estado del lugar artístico. Ahora continuará con sus proyectos personales, como el trabajo en su taller de arte.

“Mi mundo es el arte”, afirma. Con más de 40 años de carrera artística indica que con su arte y pintura ha sostenido económicamente a su familia, por lo que ahora continuará trabajando en su taller y próximamente inaugurará una exposición virtual de sus obras.

Su carrera

Rudy Cotton ha realizado más de cuarenta muestras personales y ha participado en más de cien exhibiciones colectivas en Guatemala y en el extranjero. Entre los principales premios recibidos a lo largo de su carrera se puede mencionar: segundo premio en el Certamen Centroamericano de Grabado (1981); Glifo de Plata IV Bienal de Arte Paiz (1984); mención en el XXI Gran Premio Internacional de Montecarlo-Mónaco (1987); Revelación del año (1996) y Artista del Año en el Festival Internacional Arte en mayo, Fundación Rozas-Botrán (2007). En el 2018 recibió medalla a la excelencia en Artes Visuales “Galeotti Torres” Universidad Popular.