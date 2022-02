“Si vas a cantar en Madrid y me invitas a cantar me caigo de espalda”: El chat de Arjona y Melendi por un posible dueto durante la gira “Blanco y Negro”

Ricardo Arjona continúa utilizando sus cuentas en redes sociales para compartir noticias con sus admiradores y este viernes 11 de febrero no fue la excepción.

“Ricardo, si vas a cantar en Madrid y me invitas a cantar me caigo de espalda. Ahí lo dejo. Soy Melen”, fue el mensaje inicial del español.

“Champion. Perdón la hora. Sos una belleza. El día que quieras y la canción que escojas”, respondió Arjona.

Melendi escribió nuevamente y dijo “Tu me dices el día, la hora y canción. ¿Estás tres o cuatro días en Madrid verdad?”, dijo Melendi, al referirse a las presentaciones que el cantautor tiene previstas en Madrid, las cuales están agotadas las entradas y programadas para el 23, 24, 25 y 26 de febrero.

Lea también: “Fuiste tú”: El exitoso video de Ricardo Arjona y Gaby Moreno (qué tiene que ver Christina Aguilera y la decisión del cantautor guatemalteco

Según los admiradores de Ricardo Arjona, los conciertos por España han sido especiales. Desde el 3 de febrero que comenzó la gira Blanco y Negro Tour en la ciudad de Lanzarote, donde cautivó y generó ola de comentarios de sus seguidores.

El cantautor guatemalteco también ha llevado su nuevo espectáculo a ciudades como Tenerife, Las Palmas (Gran Canaria), y Barcelona, y en esos conciertos recibió múltiples mensajes y muestras de cariño.

“Este salvajismo mío me impide siempre ser el primero en tocar la puerta. Por suerte no todos somos así. Será un gusto @_melendioficial_”, fue el texto de la publicación de Ricardo Arjona y en la que cerró la conversación con “Dale. Me decís. Va a ser un gusto. Sé que es tu lugar y es un gran detalle de tu parte”.

Mientras que Melendi reveló que lleva escuchado la música de Ricardo desde hace dos décadas. “Es un sueño para mí. Ricardo te llevo escuchando 20 años, qué quieres que diga… algo habrás notado”, añadió el cantautor español.

Además: “Estoy más que emocionado”: Ricardo Arjona presenta “De la ilusión al miedo” (los cómplices y Julie Gautier, la artista francesa que ayudó a generar una historia audiovisual)

Melendi y su conexión con Arjona

No es la primera vez que Ricardo ha conversado con Melendi y tampoco es primera vez que el cantautor español elogia al músico guatemalteco.

“Que me comparen con Ricardo Arjona para mí es maravilloso”, dijo Melendi en febrero de 2017, durante una rueda de prensa en Guayaquil, Ecuador. En ese momento el artista español estaba de gira por Latinoamérica.

Melendi también dijo estar satisfecho por el vínculo con el cantautor guatemalteco, y reconoció que su música ha sido una de sus influencias.

“He escuchado mucho a Ricardo Arjona, por lo tanto, es evidente que me ha influenciado en mis temas”, agregó Melendi.

El 5 de mayo de 2020 el artista español sorprendió a sus admiradores y a los fanáticos del guatemalteco, debido a que en su cuenta de Instagram publicó un video con el cover de Hongos, tema que Arjona lanzó este martes 28 de abril y oficialmente fue el primer sencillo del álbum Blanco.

El dueto para el proyecto Blanco y Negro

Arjona lanzó el 29 de mayo de 2020 el álbum Blanco, producción que grabó en Abbey Road Studios y que, en una modalidad de compartir un tema nuevo cada semana en las plataformas digitales, el viernes 3 de julio de ese año presentó El invisible, canción que definió como una historia de un triángulo amoroso.

Esa canción tuvo otra versión y se publicó el 12 de febrero de 2021, fecha en la que el cantautor guatemalteco presentó Covers, demos y otras travesuras de Blanco, un disco concebido en pandemia que contó con la complicidad de algunos invitados de lujo.

Varias voces cautivaron a Ricardo Arjona y participaron en el disco que incluye duetos, uno de ellos es con Melendi en el tema El invisible.