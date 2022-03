Video: el emotivo momento en el que Amanda Miguel regresar a los escenarios y rompe en llanto por Diego Verdaguer

Luego de más de un mes desde el fallecimiento del cantante argentino, su esposa Amanda Miguel regresó a los escenarios para deleitar al público con sus más grandes éxitos.

A pesar de la alegría que supuso el retorno de la intérprete argentina, la noche se vio envuelta en un ambiente de nostalgia y tristeza debido al recuerdo de Diego Verdaguer.

El pasado viernes 4 de marzo, durante el concierto que ofreció Gloria Trevi en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, Amanda Miguel retornó a los escenarios al ser la invitada especial de la cantante mexicana.

Amanda Miguel y Gloria Trevi interpretaron a dúo el tema Las Pequeñas Cosas, el cual hizo que los presentes se levantaran de sus asientos para ovacionar la presentación de ambas cantantes.

Sin embargo, la situación que se llevó el show fue el emotivo momento que protagonizó la viuda de Diego Verdaguer al final de la canción, cuando ofreció unas palabras en memoria de su fallecido esposo y rompió en llanto frente a miles de espectadores.

“Diego era amor, y hoy que no lo tengo, más que nunca. El amor es el único sentimiento que no puede y el único sentimiento que vale la pena sentir. No hay otro sentimiento, si nos movemos con el amor es muy fácil vivir, todo es posible”, mencionó Amanda Miguel.

De igual manera, prometió a sus seguidores continuar cantando no solo en memoria de su esposo, sino también por su hija Ana Victoria y su nieto recién nacido.

“Estoy de luto chicos, pero estoy feliz porque la música me encanta y me da vida, así que voy a seguir cantando por mi esposo, por todo lo hermoso que me dio en su vida, por mi hija, por mi nieto”, añadió.

Tras este concierto realizado en la Ciudad de México, Ana Victoria, hija de Diego Verdaguer y Amanda Miguel, felicitó a su madre por su entereza y hermosas palabras brindadas la noche de este viernes.

“¡Gracias por seguir, @yoamandamiguel! Seguir es justo lo que más feliz le hacía a papá. ¿Sabes cuántas veces él me decía en camerinos cuando cantabas – ‘¡escucha! amo la voz de tu madre’?- Probablemente en cada ocasión que tuve el privilegio de estar con él en esos momentos donde esperaba su turno para el escenario” indicó la también cantante de 38 años.