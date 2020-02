Instagram habilita opción que “sugiere” lista de contactos para dejar de seguirlos

Instagram acaba de lanzar una función que te ayudará a revelar con quienes interactúas con menos frecuencia, así como las cuentas que aparecen más regularmente en tu feed y ya estás cansado de ver.

De esta manera nos induce a “limpiar” las interacciones menos “útiles” o aquellas cuentas que llenan el feed.

Un representante de Instagram le dijo a TechCrunch que la actualización garantiza que los usuarios puedan administrar mejor las cuentas que siguen “para que representen mejor sus conexiones e intereses actuales“.

Puedes localizar esta función saltando a s tu perfil y luego tocando “Siguiente”.

Want to see which Instagram accounts show up in your feed the most and who you interact with the least? Now you can! Just tap “Following” and manage your list from there. pic.twitter.com/eKFOBCdutr

— Instagram (@instagram) February 6, 2020