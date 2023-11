Daños por lluvias: casco urbano de Cobán y áreas rurales continúan anegadas por condiciones climáticas

La Coordinara Municipal para la Reducción de Desastres (Conred) de Cobán, desde el martes de la semana pasada se había declarado en alerta Anaranjada , previendo el pronostico del tiempo en el departamento; mientras que los municipios de Carchá, Chisec y Panzos, no informaron al respeto de las acciones a tomar.

El martes 7 de noviembre el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Departamental de Alta Verapaz, sostuvo reunión con los jefes institucionales, pero únicamente se centraron en conocer el pronostico del tiempo y la cantidad de personas albergadas; más no se hablo sobre acciones que se podrían realizar para apoyar a las familias afectadas por las inundaciones.

Emergencias

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, a informado de varios incidentes que se han registrado en distintos sectores del departamento de Alta Verapaz que afecta a más de mil 78 familias.

La tarde de este miércoles se registro un deslizamiento en Santa María Chipur Sanimtaca, Cobán, Alta Verapaz; la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres coordina la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades; así también por inundaciones en Balbatzul II de esa comprensión municipal, inundaciones provocaron que 166 viviendas registraran daños.

Se formó una laguna en un área de la comunidad Cubilgüitz, donde hay varias viviendas en riesgo.

La ruta de Ixcán Playa Grande, Quiché, hacía Cobán, Alta Verapaz; está totalmente intransitable al ser destruida la carretera a causa de las fuertes correntadas del río local; donde por la fuerza levanto el asfalto y la tubería introducida.

En la comunidad Mercedes I del municipio de Chisec, hay varias viviendas inundadas por las constantes lluvias en el lugar.

Mientras que personal del Ejército de Guatemala, realizó un operativo para realizar un rastreo en varios puntos aledaños al río Polochic para determinar la cantidad de familias afectadas y cultivos que han sido dañados por el desbordamiento del río.

Son varias comunidades afectadas donde aún no se tiene un dato exacto por la CODRED de Alta Verapaz, de las familias afectadas por desbordamiento del río Polochic, siendo este uno de los municipios más afectados del departamento.

También la Conred reportó que por el desbordamiento del río Chajmaic Cajbón causó inundaciones en los barrios Manantial, Nuevo Nacimiento, Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz.

No han recibido apoyo

Según han denunciado vecinos del área rural de Cobán y Chisec, no han recibido apoyo por parte de las autoridades municipales o del gobierno central; y llevan varios días afectados y al no bajar el nivel del agua no pueden retornar a sus hogares.

Ericka Cu, de la Cruz Roja Guatemalteca delegación de Cobán dijo que no es recomendable que puedan retornar pues se espera para este fin de semana la llegada de un nuevo Frente Frío, que sería el tercero de la temporada.

Organizaciones como el Comité de Unidad Campesina -CUC- y Passion Asociación Guatemala, han divulgado en sus redes sociales que han iniciado a entregar ayuda a comunidades de Cobán y Panzos.

#AltaVerapaz De acuerdo a la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades realizada en el caserío Balbatzul II, Cobán, Alta Verapaz; son 166 viviendas con daños por inundación. Créditos: Filomena Oxom Ba, Gestor Municipal. pic.twitter.com/nwVOhKKBkG — CONRED (@ConredGuatemala) November 8, 2023

#AltaVerapaz Deslizamiento afecta vivienda de la comunidad Petet Satulum, Cobán, Alta Verapaz; se coordina con autoridades territoriales para las acciones de respuesta. pic.twitter.com/wvExbsoURl — CONRED (@ConredGuatemala) November 8, 2023

#AltaVerapaz Se registra deslizamiento en Santa María Chipur Sanimtaca, Cobán, Alta Verapaz; la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres coordina la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. Créditos: Raúl Caal, Gestor Municipal. pic.twitter.com/H47Z8wy6LA — CONRED (@ConredGuatemala) November 8, 2023

#AltaVerapaz Fuertes lluvias generan desbordamiento del río Chajmaic Cajbón inundando viviendas ubicadas en barrio Manantial, municipio Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz. Créditos: Byron Caal, Técnico de Campo de la CONRED. pic.twitter.com/RE7kZyKRFC — CONRED (@ConredGuatemala) November 8, 2023