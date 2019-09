Tres heridos deja balacera en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán

Los conflictos han ocurrido en un área montañosa entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Un nuevo enfrentamiento armado ocurrió durante la mañana del 17 de septiembre, aunque aún es confuso señalar quien comenzó el ataque.

Se escuchan las detonaciones entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, mientras la población alarmada se encuentra atrincherada en sus casas.

Los Bomberos Municipales Departamentales reportan que tres personas resultaron heridas con arma de fuego.

Las víctimas fueron trasladadas al hospital cercano y los cuerpos de socorro se mantienen alerta.

Las clases fueron suspendidas y los niños no han salido, los padres prefieren no enviarlos para no exponerlos.

Manuel Tzoc Carrillo, alcalde de Nahualá, dijo que están muy consternados porque el “Gobierno central no le da importancia a los problemas de litigio”.

“Es pésima la situación porque las autoridades no pueden resolver este problema en las mesas técnicas que venimos trabajando”, señaló.

La Comisión Presidencial del Diálogo se reúne con los comunitarios para lograr un acuerdo, pero aún no se dan a conocer avances.

En junio también se reportó un enfrentamiento similar y en esa ocasión una persona resultó herida.

También este conflicto dejó una persona muerta el 1 de abril del 2019 cuando las balas cruzaban entre cada poblado.

Además el 13 de julio del 2017, se registró un enfrentamiento entre ambas comunidades. En el incidente un hombre perdió la vida, dos resultaron heridos y tres fueron capturados.

