Ashleigh Barty: qué llevó a la tenista número 1 del mundo a anunciar su retirada con tan solo 25 años

La campeona australiana hizo el anuncio en las redes sociales este miércoles, diciendo que se va para “perseguir otros sueños”.

Dijo que estaba “absolutamente desgastada” y que “físicamente no tengo nada más que ofrecer”.

“Estoy tan feliz y tan dispuesta. De veras siento en este momento en mi corazón, para mí como persona, esto es lo correcto”, escribió.

“Sé que la gente podrá no entenderlo. Por mí, eso está bien. Porque sé que Ash Barty es la persona que tiene tantos sueños que quiere perseguir que no necesariamente implican viajar por el mundo, alejarme de mi familia, de mi hogar, que es donde siempre he querido estar”.

Barty ganó tres torneos sencillos de Grand Slam, inclyendo el Abierto de Australia de este año en enero.

Con ese logro, se convirtió en la primera representante de su país, hombre o mujer, en ganar el título sencillo en el Abierto de Australia en 44 años.

Señala que su éxito al ganar el campeonato de Wimbledon en 2021, “cambió mi perspectiva” porque tras haber alcanzado su más alta meta personal en el deporte, no se “sentía completamente satisfecha”.

Barty ha mantenido su posición de número uno desde que ganó su primer Grand Slam en el Abierto de Francia, en Roland Garros, en 2019 -una racha de 114 semanas consecutivas.

Sólo Steffi Graff, Serena Williams (ambas con 186) y Martina Navratilova (156) la superan en mayor número de semanas seguidas como número uno en el juego femenino.

Además, Williams es la única otra jugadora activa en haber ganado los máximos títulos en canchas de arcilla, césped y cemento. Hasta el momento, Barty ha acumulado US$23,8 millones en premios.

“Estoy tan agradecida por todo lo que este deporte me ha dado y lo dejo sintiéndome orgullosa y satisfecha”, añadió Barty, que también ganó un título de Grand Slam en dobles con la estadounidense CoCo Vandeweghe en el Abierto de EE.UU. en 2018.

“Físicamente no tengo nada más que dar. He entregado absolutamente todo a este hermoso deporte del tenis y eso me hace realmente feliz”, concluyó.

“Para mí, ese es mi éxito. Gracias a todos los que me han apoyado a lo largo del camino”.

El corresponsal de tenis de la BBC, Russell Fuller, quedó sorprendido como el resto del mundo. Sin embargo cree que Barty no volverá a jugar.

“Había la sensación en el deporte que ella era una de esas jugadoras que se retirarían cuando jóvenes. Pero a los 25 años tomó a todos por sorpresa”, dijo.

El director de la Asociación de Tenis Femenino (ATP), Steve Simon dijo que Barty era “una de las grandes campeonas”.

“Ashleigh Barty con su característico golpe de revés con efecto, complementado con su absoluta competitividad, siempre dio el ejemplo de inquebrantable profesionalismo y espíritu deportivo en cada partido jugado”, declaró en un comunicado.

Tenistas de todas partes elogiaron a la jugadora australiana, al tiempo que manifestaron su conmoción y le desearon lo mejor.

Su compatriota Sam Stosur y también ganadora de un Grand Slam resaltó la “increíble carrera” de Barty, mientras que la ex número uno Simona Halep, de Rumania, se preguntó: “¿Qué viene ahora para ti? ¿Un campeonato de Grand Slam en golf?”.

Por su parte, el británico Andy Murray reaccionó a la noticia diciendo que era una pérdida para el tenis pero que estaba feliz por Barty.

Ash, what can I say, you know I have tears right? My friend, I will miss you on tour. You were different, and special, and we shared some amazing moments. What’s next for you? Grand Slam champion in golf?! Be happy and enjoy your life to the max xo Simo@ashbarty pic.twitter.com/WbX7kXnJ1l

— Simona Halep (@Simona_Halep) March 23, 2022