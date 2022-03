VIDEO: Mujeres se defienden de asaltante en Chimaltenango

“El señor me comenzó a incomodar desde el bus que venía de Paley para Poaquil, cuando me bajé del bus me comenzó a perseguir. Traté de caminar lo más rápido que pude y me alcanzó”, indicó una de las mujeres, quien aseguró que el sujeto trató de robarle.

En el video se observa que, mientras forcejea con una mujer, la otra utiliza un objeto contundente y se lo lanza a la cabeza, para tratar de alejarlo.

El hombre se toca la cabeza luego del golpe y continúa su marcha, aturdido, mientras las mujeres se retiran.

Según se indica, la Policía Nacional Civil llegó al lugar, pero no se reportó ningún procedimiento.

