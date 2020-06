Vuelve el congestionamiento a la cabecera de Chimaltenango por cierre del libramiento

Tránsito en la cabecera de Chimaltenango este lunes. (Foto Prensa Libre: Víctor Chamalé).

La vía fue clausurada por recomendación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ante el riesgo de deslizamientos de tierra por las lluvias.

Cientos de automovilistas viven de nuevo este lunes el congestionamiento en la ruta Interamericana para atravesar la cabecera y El Tejar.

El fin de semana usuarios de redes sociales volvieron tendencia el tema de los derrumbes en el libramiento y criticaron la manera en qué fue construido, ya que desde su inauguración ha registrado deficiencias.

El domingo último se realizó un recorrido por el libramiento y se pudo comprobar que en el km 61 de dicha ruta hubo un pequeño derrumbe de tierra, además en otras áreas se puede observar que existe riesgo de que caigan más fragmentos de los paredones.

Domingo Chacón, piloto, dijo que es lamentable que una ruta de importancia y de un costo elevado en pocos meses tenga deficiencias en su construcción.

“Que hayan cerrado el paso es bueno porque gracias a Dios en los otros derrumbes no han existido accidentes que lamentar, lo que preocupa ahora es que no se sabe cuando lo van abrir y urge porque la Interamericana ya no se da abasto para tanto tráfico, urge que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y deduzcan responsabilidades”, expresó.

La Constructora Nacional S.A. emitió un comunicado el 29 de mayo en el que señala que esta carretera “exige un nuevo diseño de taludes” como la posible solución a los constantes derrumbes.