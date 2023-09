“Yo quiero salvar vidas”: el sueño truncado de uno de los cinco fallecidos que quedó soterrado en Yepocapa

Los fallecidos fueron identificados como Héctor Antonio Ardón Zamora, de 16 años; Milcer Pérez Chinchilla, de 30; Gudiel Güe Perez, de 15; Alex Giovany Morales Chapetón de 16; y Milton Wilfredo Rodas Arana, de 17, quienes perdieron la vida cuando efectuaban trabajos de zanjeo.

Los familiares de las víctimas no dan crédito a lo sucedido.

Una de ellas es Sonia Arana, mamá de Milton Wilfredo Rodas Arana, quien entre lágrimas narró cómo ha vivido esta tragedia.

Recordó que su hijo era conocido como el “colocho” y trabajaba para costear sus estudios, pues desde pequeño su padre lo abandonó.

“Más que todo yo fui madre y padre para él”, destacó Arana.

Indicó que el joven cursó la primaria en un establecimiento educativo de Buena Vista, en el sector Dos y también había aprobado básicos.

Actualmente cursaba su primer año de la carrera de Enfermería, ya que su anhelo era ser profesional y le decía: “Yo quiero salvar vidas”.

Su objetivo era graduarse, trabajar y ahorrar para estudiar en la universidad y le insistía que su meta “era salvar vidas”.

Sonia Arana

Otra es la historia de Alex Geovanni Morales Chapetón, otro de los fallecidos.

Un pariente narró lo sucedido. Según él, no era necesario haber llevado al joven al centro de Salud local, sino de una vez al Hospital de Chimaltenango para haber agilizado la atención luego del rescate.

Recordó que Morales Chapetón dejó de existir cuando lo trasladaban y se desplazaban por Parramos.

La obra estaba suspendida, pero cuando llevaron de nuevo maquinaria lo llamaron para que se incorporara a sus labores.

“Un muchacho excelente, aquí lo criamos como si fuera nuestro hijo, jamás nos levantó la voz, siempre fue sonriente y educado, me siento muy feliz y orgulloso porque él murió batallando, yo no le exigía a que saliera a trabajar”, externó su pariente con la voz entrecortada.

Añadió que el objetivo del joven era aportar a la economía de la familia, “pero solo fue a conseguir la muerte”.

Pariente del fallecido Morales Chapetón

Sandra Zamora, madre de Héctor Antonio Ardón Zamora, otro de los fallecidos, entre lágrimas externó “que su hijo era un patojo trabajador, siempre luchó por nosotros, no dejó que a mí me faltara algo, ni a sus hermanitas, él no tiene papá, el papá lo dejó de 10 años, el papá murió”.

Lo recordó como un joven feliz y responsable para obtener ingresos económicos.

Sandra Zamora

El velatorio de los cuatro menores se efectúa en San Pedro Yepocapa, mientras que el cuerpo de Milcer Pérez Chinchilla, de 30 años, fue trasladado a Jutiapa.

La obra donde se registró la tragedia es municipal. Bernabé Ajín Vicente, alcalde de San Pedro Yepopcapa, informó que este tipo de proyectos son ejecutados por medio del Consejo de Desarrollo con la gestión de la comuna.

Añadió que la empresa que ganó la licitación es la que ejecuta los trabajos y contrató a las personas que fallecieron.

Afirmó que la constructora como toda empresa tiene obligaciones y responsabilidades, por lo que llamarán al representante legal para saber en qué acuerdo quedarán con las familias.