Así el ambiente en el primer día de aislamiento en la aldea Ixcanal donde fueron detectados dos casos de coronavirus

Vecinos permanecen aislados en la aldea Ixcanal luego de que se detectaran dos casos de coronavirus. (Foto Prensa Libre: Esbin García).

Este sábado 18 de abril la rutina cambió para los pobladores de esta comunidad de San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, luego de que el Ministerio de Salud impusiera cordón sanitario.

Los dos casos de coronavirus los confirmó el presidente Alejandro Giammattei, quien añadió que harán pruebas y monitoreos en la aldea para detectar más posibles casos.

Las entradas a Ixcanal permanecen resguardadas por las fuerzas de seguridad; mientras que vecinos se muestran sorprendidos.

Para abastecerse de alimentos, algunos vecinos han llegado a donde empieza el cordón sanitario y les entregan dinero a pobladores de aldeas vecinas para que estos les compren víveres y luego se los lleguen a dejar.

Mientras que otro grupo de vecinos se organizó para apoyar a las autoridades con el fin de que nadie salga por los accesos principales de la aldea o por puntos ciegos.

Según datos del 2018, la aldea Ixcanal cuenta con unos dos mil habitantes. Está a 87 kilómetros de la capital, en El Progreso.

Una persona que no se identificó, indicó que tiene una empresa en una comunidad vecina, pero para llegar debe pasar por Ixcanal y como no está permitido el paso no ha llevado alimentos a su personal de vigilancia.

Blanca Hernández, vecina de la aldea Ixcanal, dijo que según comentarios, uno de los pacientes está resguardado en el hospital temporal del Parque de la Industria de la capital.

Según ella, uno de los contagiados trabaja en una línea de buses que hace viajes a Tapachula, México.

“Cómo entró es lo que nos preocupa a nosotros, cómo lo dejaron ingresar de México para Guatemala, ya nos afectó a nuestra comunidad”, manifestó.

Expresó que las tiendas de la aldea no están abastecidas y temen por su alimentación.

Genaro López, vecino de la aldea El Rancho, dijo que están preocupados porque por un cerro algunas personas de Ixcanal salen hacia otras aldeas.

Dijo que esto les causa temor, ya que se trata del bienestar y seguridad de sus hijos.

Añadió que se organizaron para que la gente cumpla el aislamiento.