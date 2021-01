“Me quitaron la joya más preciosa que Dios me había dado”: Madre de Hillary Arredondo exige justicia

Hillary Sarai Arredondo de León.

Nancy de León, madre de Hillary Saraí Arredondo de León, de 3 años, quien fue secuestrada y luego localizada sin vida en Tiquisate, Escuintla el 18 de enero pasado, exigió hoy a las autoridades justicia para la menor.

De León acudió este jueves 21 de enero al Congreso de la República a exigir castigo para los tres hombres que fueron capturados como supuestos autores del secuestro y asesinato de la niña.

La madre de la menor agradeció el apoyo que las personas les están dando a ella, a su esposo y a toda la familia en este momento difícil.

Expresó que el daño que les causaron por el asesinato de Hillary no se lo desea a nadie, ni a sus enemigos ni a ninguna otra persona.

“Es un dolor que nunca, que nunca va a salir de mí corazón”, dijo De León.

Explicó que Hillary fue “un milagro de Dios”, pues los doctores le habían dicho que ella no iba a poder tener hijos. “Dios es un Dios de poder y me dio el don de ser madre de dos niños, más no podía tener porque estaba en riesgo”, explicó.

“Me quitaron la joya más preciosa que Dios me había dado, la bendición más grande de mi vida. Exijo con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, qué maten a esos infelices que le hicieron tanto daño a mi hija. Exijo justicia para mí Hillary”, refirió De León.

“Mi niña no merecía morir de esa manera, era una niña inocente, dulce”, comentó.

El caso

El pasado 18 de enero, fue localizado el cadáver de Hillary Sarai Arredondo de León, de 3 años, en Tiquisate, Escuintla, quien había desaparecido el 17 de enero en la colonia El Milagro, de ese municipio y tenía activa una alerta Alba Keneth.

La niña dormía en la casa de su abuela cuando fue secuestrada y su cuerpo localizado al día siguiente.

Las autoridades reportaron la captura de Anthony Alexander Hernández Canel, de 19 años, alias Agapito; Jonathan Rivera Morales, 23, alias el Cristian, y Gabriel Smiler Vásquez Marroquín, 20, alias el Smiler.

Según el Ministerio Público (MP), los tres sujetos tenían orden de captura por los delitos de plagio o secuestro, violación con agravación de la pena en circunstancias especiales de agravación y femicidio.

La menor fue inhumada el 19 de enero en un multitudinario sepelio en donde la población exigió justicia

