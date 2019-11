Recomiendan a padres de familia continuar tratamientos para evitar reincidencia en casos de desnutrición

Padres de familias responsables dan seguimiento a los tratamientos que especialistas dejan para continuar con la recuperación de sus hijos con desnutrición; Sin embargo, hay quienes no lo hacen. (Foto Prensa Libre: Carlos Paredes)

Muchos niños que se han recuperado de desnutrición regresan a los servicios de Salud, debido a la falta de seguimiento a los tratamientos, ya sea por descuido o porque sus condiciones económicas no se los permite, aseguran autoridades.

Según especialistas del Hospital Regional de Escuintla, en ese nosocomio reciben a entre dos a cinco nuevos casos de desnutrición al día, la mayoría niños menores de 5 años.

Francia Rangel, nutricionista de dicho hospital, comentó que la desnutrición no se da solo por la pobreza. “Los niños de cero a cinco meses es vital que sean alimentados con leche materna; sin embargo, por desconocimiento hay padres que a los tres meses les dan alimentos que ellos aún no pueden digerir”, dijo Rangel.

Agregó que otro de los problemas es la ingesta de golosinas y agua carbonatada, pues estas carecen de nutrientes. “Los niños que vienen a este centro asistencial son referidos por el centro de Salud, muchos presentan enfermedades delicadas, pues un niño desnutrido tiene su sistema inmunológico bajo”, indicó Rangel.

Rangel dijo que los niños que han salido del cuadro de desnutrición y que no presentan ninguna enfermedad son referidos a un centro de recuperación nutricional. “Algunos padres de familia piensan que les van a quitar a sus hijos, pero es falsa esa información, pues hasta los padres pueden acompañar a los menores en estos centros”, comentó Rangel.

Resaltó que ha habido casos recurrentes, pues hay padres que ya no siguen el tratamiento recetado a los pequeños. “Por un lado se tiene que hay pobreza y que la alimentación no es la adecuada para el niño que acaba de ser recuperado, pues el núcleo familiar es numeroso, y en otros casos simplemente los padres de familia no se preocupan por brindar la debida atención”, resaltó la profesional.

Roberto Calvo, director del Hospital Regional de Escuintla, dijo que el tratamiento a los menores en este hospital es garantizado, pero que es necesario contar con el apoyo de los padres de familias.

“Ha habido casos complicados, pues los menores presentan cuadros clínicos graves, pero hemos logrado recuperarlos”, aseguró el director.

Pedro de León, padre de familia, dijo que la situación no es fácil, al hacer referencia a un caso de desnutrición en su vivienda. Recuerda que pasó largo tiempo sin trabajo y conseguir alimentos de buena calidad era complicado, lo que demuestra que el problema es más complejo de lo que se cree.

“Mi niño tenía dos años y al llevarlo a vacunar al centro de Salud nos dijeron que estaba bajo de peso, les expliqué mi condición y nos proporcionaron los medicamentos, nos preocupamos y le dimos seguimiento”, indicó De León.

Reconoce que es importante darle seguimiento a los casos de desnutrición para no poner en riesgo la vida de los pequeños. “Aunque haya pobreza se debe hacer el esfuerzo por atender a la familia, sobre todo a los más pequeños”, dijo De León.

