Refuerzan seguridad en áreas comerciales y carreteras de Escuintla por fiestas de fin de año

La actividad económica se incrementa ante la llegada de las fiestas de fin de año y con ello los hechos también delictivos, por lo que autoridades implementan planes de seguridad. (Foto Prensa Libre: Hilary Paredes)

Debido a las fiestas de fin de año, la actividad comercial se ha incrementado en Escuintla, por lo que autoridades implementan un plan de ordenamiento y seguridad para dar tranquilidad a comerciantes y vecinos.

Ludwin Jiménez, juez de Asuntos Municipales y de Tránsito de Escuintla, comentó que debido al incremento del comercio informal por estas fechas se acordó que no se permitirá la ocupación de calles y avenidas del área urbana, como ocurría en años anteriores.

“Se habilitó un sector específico para todos los artículos navideños, la cual se encuentra en la antigua estación del tren, ubicada en la 6ª avenida de la zona 1, donde los comerciantes podrán ofrecer sus productos sin afectar a terceros”, informó Jiménez.

El funcionario indicó que esta acción no solo beneficia al vecino a tener libre locomoción, sino que también se facilita el trabajo de las fuerzas de seguridad e incluso de unidades de emergencia.

Óscar Mendoza, jefe de Vía Pública de la Policía Municipal de Transito (PMT) de Escuintla, comentó que apoyan a la Policía Nacional Civil (PNC) con videovigilancia en lugares estratégicos donde suceden más hechos delincuenciales y accidentes de tránsito.

Mendoza resaltó que también harán patrullajes combinados en motocicleta para brindar mayor seguridad a la población.

Jorge Segura, gobernador de Escuintla, informó que para fortalecer la seguridad en el departamento y contrarrestar los hechos negativos en estas fechas, el viernes 13 de diciembre se integraran 125 elementos de la PNC a la comisaría local.

“Con esta fuerza de apoyo se estará cubriendo la mayor parte de zonas, con ello redoblamos la seguridad del departamento y le damos tranquilidad a los vecinos y a los comerciantes”, comentó Segura.

Añadió que la seguridad no solo es en el casco urbano de los municipios, pues se coordinan operativos fijos y relámpago en las carreteras del departamento. “Queremos asegurarle a la población que hacemos nuestro mejor esfuerzo para que en estas fechas tengan seguridad”, expresó el funcionario.

Autoridades recomiendan a la población tomar algunas precauciones como no viajar con mucho dinero en efectivo y no frecuentar zonas aisladas, principalmente las mujeres. Además, solicitan no manejar en estado de ebriedad para evitar hechos de tránsito.

Contenido relacionado

¿Cree que es legal que personas particulares cobren parqueo en la vía pública?

Víctimas de la erupción del Volcán de Fuego obtienen vivienda y sueñan con una nueva vida

Detienen semisumergible con cargamento de droga y capturan a tres personas