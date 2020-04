Una Semana Santa diferente en la Costa Sur, donde el comercio y el turismo están paralizados

Guías de turistas se han quedado sin trabajo ante el cierre del Parque Nacional Pacaya. (Foto Prensa Libre: Carlos Paredes)

Aunque pobladores de los 14 municipios de Escuintla son afectados, quienes residen en zonas con atractivos turísticos son los afectados, debido a la falta de visitantes.

Parque cerrado

Enrique Orlando Pineda, guía de turistas en San Vicente Pacaya, comentó que hace casi un mes el Parque Nacional Pacaya fue cerrado a los turistas, una medida que golpeó la económica del sector.

“Antes la mayoría nos dedicábamos a la agricultura, pero al ver que cada temporada las siembras se perdían por las erupciones del volcán vimos otra oportunidad al dedicarnos a la atención al turista”, resaltó Pineda.

Ahora, la mayoría no tiene donde sembrar, pues no cuentan con terreno y mucho menos con dinero para alquilar una propiedad, pero ese no es solo el problema, la escases de agua es otro de los retos que tienen quienes han vuelto a cultivar.

Sin compradores

Quienes residen en la zona de playas son los más afectados, ya que en estas fechas miles de personas llegaban para disfrutar del calor del verano; por ejemplo, en Puerto San José, donde restaurantes, hoteles y pescadores reportan perdidas económicas.

Eduardo Ernesto Contreras, vendedor de pescado en Puerto San José, dijo que sus ventas han bajado, pues solo hay clientes locales.

“La visita de turistas nos ayudaba mucho en estas fechas, ya que vendíamos más y nos recuperábamos de las malas temporadas, y ahora con esta restricción de movilizarnos entre departamentos se agrava más la situación”, expresó Contreras.

Pablo Grajeda, propietario de un restaurante en Puerto San José, lamentó la situación de emergencia que se vive en el país, pero acata las disposiciones del Gobierno. “Es por nuestro bien y lo entendemos, pero los ahorros se están terminando y no sabemos qué hacer, ya que no estamos vendiendo y esta es nuestra fuente de ingreso”, agregó.

Buscan cómo apoyar

Vinicio Najarro, alcalde de Puerto San José, comentó que las acciones de restricción han sido necesarias. “Buscamos la manera de apoyar a quienes más lo necesitan, estamos gestionando el apoyo con el gobierno central, pero pedimos paciencia a nuestros vecinos”, dijo el edil.

Wálter Nájera, alcalde de Sipacate, resaltó que debido a la necesidad de muchas familias de esa zona por la escases de alimentos, entregarán víveres. “Vamos a llegar a las familias necesitadas, aquí la mayoría se dedica a la pesca o a atender al turista, por seguridad estas actividades están paralizadas, pero vamos a apoyar a nuestra gente para que pueda salir adelante”, resaltó.