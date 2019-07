A un año de incautación, 15 tigres y cuatro leones esperan ser llevados a santuarios

Leones y tigres incautados a circos esperan ser trasladados a santuarios de Estados Unidos y Sudáfrica. (Foto Hemeroteca PL)

Un año y dos meses ha pasado desde que la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Ministerio de Agricultura incautó varios tigres y leones a circos guatemaltecos, pues la Ley de Protección y Bienestar Animal lo prohíbe; sin embargo, los ejemplares aún permanecen a la espera de que sean llevados a un lugar adecuado.

Desde que el proceso de entrega voluntaria empezó, en mayo del año pasado, 15 tigres y seis leones permanecen en un Centro de Custodia Temporal, ubicado en Escuintla, pues aún no se ha completado los trámites para ser llevados a santuarios en Estados Unidos y Sudáfrica, respectivamente, informaron autoridades de la UBA.

De acuerdo con Rony Espino, coordinador de la UBA, debido a los protocolos sanitarios y de permisos de importación y exportación que se necesitan no ha sido posible enviarlos a los santuarios, pero asegura que en unos dos meses los ejemplares saldrán del país.

“Los protocolos llevan su tiempo, ya se van a ir y esa será una buena noticia para el país”, dijo Espino.

Agregó que cuatro tigres se quedarán en el Zoológico La Aurora y tres en un santuario de Chiquimula.

Espino agregó que los animales están bajo el cuidado de la organización ADI, a quien apoyan con supervisiones semanales, para garantizar el buen estado de los ejemplares; además, dijo que solo falta la entrega de los ejemplares de uno de los circos que operan en el país.

“El único circo que nos hace falta es el Rey Gitano, pero el tema con ellos es que se fue a un proceso judicial, porque no entregaron los animales de forma voluntaria, ellos están quebrantando la ley”, dijo Espino.

La entrega de los animales por parte de los circos se da por la entrada en vigor del artículo 55 de la Ley de Bienestar Animal, que prohíbe el uso de animales en espectáculos.

En declaraciones anteriores, Jerry López, administrador del Circo Rey Gitano, indicó: “crearon la ley y no pensaron en que no tienen santuarios ni conocimiento para cuidar a los animales. No saben cuántas vitaminas consume un tigre”.

El Circo Rey Gitano mantiene 12 tigres, dos leones y tres pumas; además, poseen otros nueve felinos en una reserva, los cuales rotan en los espectáculos.

“Le quitaron el alma al circo. El día que se lleven a los animales estos se mueren”, manifestó López, quien añadió que protegerán a los felinos hasta donde se pueda.

Agregó que, según la experiencia de generaciones, ellos detectan cuando un animal requiere de atención médica.

La ley

El artículo 55 de la Ley de Bienestar Animal establece que “queda terminantemente prohibido el ingreso o tránsito en todo el territorio de los circos procedentes de otros países, que emplean animales para su espectáculo”.

Añade: “Los circos nacionales que empleen de cualquier forma animales en su espectáculo tendrán plazo de un año a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley para entregar los animales a santuarios o centros de rescate nacionales o extranjeros”.

