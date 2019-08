Asociación internacional llama a solucionar la “crisis” por el manejo de los archivos históricos de Guatemala

57 millones de documentos son resguardados en el Archivo Histórico de la Policía Nacional ubicado en la zona 6 de la ciudad. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Por medio de un comunicado, ALA, integrada por 21 naciones del ámbito iberoamericano, manifestó su apoyo a Anna Carla Ericastilla, quien fungía como directora del AGCA y fue destituida en julio último mediante un acuerdo ministerial.

“Hasta hace un año no se me había señalado de nada y ahora lo hacen porque pareciera que no soy la persona apropiada para los planes que (el Gobierno) tiene para el Archivo Histórico”, que ha sido fundamental en juicios por crímenes cometidos por militares y policías durante el conflicto armado guatemalteco, sucedido entre 1960 y 1996”, dijo Ericastilla, después de dejar el cargo.

En mayo, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, reconoció que buscaría que la Policía Nacional Civil (PNC) tuviera algún tipo de participación en el Archivo Histórico policial, pese a que se trata de documentos de la extinta fuerza armada que se fundó en 1881 y se extinguió en 1997, tras la firma de los Acuerdos de Paz.

Llamamiento

La ALA también manifestó su apoyo al “llamado de alarma” que han manifestado el Consejo Internacional de archivos, organizaciones sociales, académicos, archiveros y defensores de los derechos humanos ante este situación.

“Solicitamos que se respete la honorabilidad e integridad de Anna Carla Ericastilla, que se garantice la inviolabilidad de la información y estricta preservación del acervo documental que contienen el AGCA y el AHPN”, indica el comunicado.

También hacen un llamado para que se garantice la continuidad del AGCA para “el fortalecimiento del respeto al derecho a la verdad y a la búsqueda de la justicia en beneficio del pueblo guatemalteco y la construcción de la democracia”.

“Hacemos un atento llamado a las autoridades de la república de Guatemala para que se evalúen los graves perjuicios y daños que esta crisis en torno al AGCA y el AHPN ocasiona a las sociedad guatemalteca y a nuestro ámbito cultural latinoamericano, en su búsqueda de valores universales como verdad y la justicia”, indicaron.

Directores de los archivos nacionales de iberoamérica que integran la ALA pidieron que la situación se resuelva satisfactoriamente y de la manera más favorable para que se mantenga la conservación del legado cultural guatemalteco.

Destitución

Mientras el Ministerio aisló a Ericastilla de toda actividad del Archivo Histórico en julio del año pasado, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) decidió al mismo tiempo no renovar el contrato del coordinador por 13 años, Gustavo Meoño.

la viceministra de Patrimonio Cultural, Gladys Palala, aseguró que Ericastilla no había respetado “leyes y reglamentos” y que no supo explicar el origen de una cuenta bancaria “paralela” al PNUD a nombre del Archivo Histórico para gestionar donaciones, aunque reconoció que esta no tuvo “mal uso”.

Ericastilla dijo que la cuenta bancaria fue abierta en el 2006, tres años antes de que ella fuera nombrada como responsable de la transferencia de la documentación de la Policía Nacional al Archivo General de la región.

