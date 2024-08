Ambos funcionarios tuvieron relación con la desaparecida bancada UCN, el subsecretario, Julio Lainfiesta, dice que no tiene pensado viajar a Estados Unidos.

Después de siete meses de haber sido electos mediante votación en la legislatura anterior, el pleno del Congreso juramentó este martes 6 de agosto a Raul Berríos y a Julio Lainfiesta como secretario y subsecretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante (Conamigua).

El proceso se dio luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenara a los diputados cumplir con el proceso, ya que debieron tomar posesión el 13 de octubre del año pasado.

Berríos logró la reelección, en tanto que Lainfiesta se postuló mientras que era diputado de la bancada del desaparecido partido Unión del Cambio Nacional (UCN), este último quien inició una batalla legal para que fuera juramentado.

El excongresista fue electo cuando no contaba con visa de EE. UU, pues le fue retirada junto con otros cien diputados señalados por Washington de supuestamente socavar la democracia y el estado de derecho. Luego de su juramentación indicó que no ha sido notificado sobre el retiro de la visa, por lo que asegura que sigue vigente, agregó que acudirá a la embajada a consultar pero que no piensa viajar durante su cargo como subsecretario de Conamigua

Conamigua tiene un presupuesto asignado de Q Q65.2 millones. Hasta junio, según el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental la ejecución era de 39.32 por ciento -Q25.6 millones-.

Una parte significativa de este gasto va para la remuneración de las 147 personas contratadas.

El secretario ejecutivo -Berrios- percibe un salario de Q30 mil 625 mensuales, en tanto que subsecretario, puesto que ocupará Lainfiesta, recibirá Q21 mil 898 quetzales.

Funciones del secretario

Una de las funciones clave del secretario es actuar como enlace operativo entre el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, el Consejo Asesor y otros entes nacionales e internacionales del sector público, privado y la sociedad civil en materia de migrantes.

También le compete presentar al Consejo Nacional para su conocimiento y aprobación el proyecto de presupuesto anual. Asimismo, administrar con eficacia, eficiencia y transparencia los recursos financieros asignados a Conamigua. Además, debe proponer al Consejo el nombramiento de los directores y coordinadores de las distintas secciones y unidades de la Secretaría Ejecutiva a través de una terna de candidatos.

Funciones del subsecretario

El Subsecretario de Conamigua desempeña un papel importante en la articulación y supervisión de las políticas y programas destinados a la comunidad migrante y sus familias. Tiene la responsabilidad de asistir a las reuniones de Conamigua, participando con voz, pero sin voto.

Así como dar seguimiento, monitoreo y evaluación de los avances en la ejecución de los programas y proyectos realizados por las entidades competentes, con el apoyo de Conamigua.

Además, se encarga de la elaboración y diseño de análisis de planes, programas, proyectos, acciones y estudios relacionados con los migrantes. También debe coadyuvar con el secretario ejecutivo en la coordinación de la comunicación y relación con las organizaciones de guatemaltecos en el exterior y en el territorio nacional.

¿Qué es conamigua?

Es el ente gubernamental encargado de coordinar y supervisar las acciones estatales dirigidas a la protección y asistencia de los migrantes guatemaltecos y sus familias, tanto dentro del país como en el extranjero.

Desempeña un papel importante en la coordinación y entrega de asistencia a migrantes. Sus servicios incluyen la entrega de raciones de alimentos, kits de higiene básica y vestimenta para aquellos retornados por vía terrestre o migrantes en territorio nacional.